Die nackte Kanone: Eine altbekannte Komödie jetzt auch in 4K

Die nackte Kanone ist im Bereich Komödie unumstritten ein Klassiker. Erstmals im Jahr 1988 wurde der Film mit Leslie Nielsen in der Hauptrolle schnell zu einem Hit an den Kinokassen und erhielt zwei Fortsetzungen. Unter den Namen Die nackte Kanone 2½ und Die nackte Kanone 33⅓ veröffentlicht, konnten die neuen Teile der Reihe jedoch nie wirklich an den Erfolg des ersten Films anknüpfen. Nun hat man neben einer bereits erschienenen DVD- und Blu-ray-Fassung auch eine 4K-Version von Die nackte Kanone für die Fans bereitgestellt, die zudem auch noch in einem limitierten Steelbook erhältlich ist. Ich habe die 4K-Disc zugesendet bekommen und erkläre euch in dieser kleinen Kritik, ob sich ein Upgrade auf diese neue Fassung lohnt.

Ein Klassiker bleibt ein Klassiker

Die nackte Kanone ist eine Filmkomödie aus dem Jahr 1988, die von den ZAZ-Regisseuren David Zucker, Jim Abrahams und Jerry Zucker inszeniert wurde. Der Film folgt dem trotteligen Polizisten Frank Drebin, gespielt von Leslie Nielsen, der unbeholfen, aber unwissentlich erfolgreich, eine Reihe absurder Kriminalfälle löst. Als er eine Verschwörung aufdeckt, um die Königin von England während ihres Besuchs in den USA zu ermorden, setzt Drebin alles daran, die Drahtzieher zu stoppen.

Der Film ist bekannt für seinen skurrilen Humor, slapstickartige Szenen und Wortspiele. Ob der Humor einem selbst zusagt, ist natürlich wie immer Geschmackssache, ich persönlich werde durch die Witze aber immer wieder zum Schmunzeln gebracht und muss manchmal auch lauthals loslachen. Klar – nicht jede Szene zündet gleich, da man aber im Minutentakt mit Witzen zugeballert wird, lässt Die nackte Kanone einem selbst wenig Zeit zum Durchatmen oder das Geschehen zu hinterfragen.

Man muss aber auch ehrlich sein und zugeben, dass der Film heutzutage definitiv nicht mehr zeitgemäß ist. Die Darstellung von Frauen und politische Witze sind beide ein Ergebnis ihrer Zeit und gelten heute als unangemessen. Da man ein solches Werk aber im historischen Rahmen betrachten muss, kann man Die nackte Kanone diese Tatsachen nicht vorwerfen und muss sich bewusst sein, dass der Film ein Produkt seiner Zeit ist. Von der Geschichte darf man nicht mehr als Klischees erwarten, da der Film diese jedoch gekonnt für seinen Humor nutzt, ist auch dieser Kritikpunkt nicht wirklich gerechtfertigt. Immer noch ein fantastischer Abendfüller, den man allein oder mit Freunden genießen kann.

Nicht mehr als schön anzuschauen

4K in solch alten Filmen ist ein zweischneidiges Schwert. Zum einen können alte Werke dadurch enorm aufpoliert und für eine neue Generation aufbereitet werden, zum anderen wird dadurch aber auch das Alter des Films deutlich. Die nackte Kanone fällt kurioserweise in die Mitte dieser Fälle. Durch die 4K-Aufbereitung sehen manche der Szenen unglaublich toll aus, und man bekommt das Gefühl, als hätte es schon immer so auf dem Bildschirm gewirkt. Leider sieht das Gezeigte manchmal auch wirklich hässlich aus, und man merkt, wie viele Jahre dieses Werk bereits auf dem Buckel hat. Dadurch würde ich diese neue Fassung nur Personen empfehlen, die den Film noch nie gesehen haben oder so krasse Fans sind, dass sie gerne neues Geld für einen so alten Schinken ausgeben möchten (Sammler mitberücksichtigt).

An Extras fehlt es der 4K-Fassung komplett. Natürlich gibt es mit dem Steelbook einen neuen Kaufanreiz, es hätte mich aber auch gefreut, wenn man mehr Extras auf die Disc gepackt hätte, sodass man mehr über Die Nackte Kanone und deren Produktion erfahren könnte. So bleibt diese Version ein simples Upgrade der Optik ohne große Zusätze, die einen Kauf rechtfertigen würden.

Fazit zur neuen 4K-Fassung von Die nackte Kanone:

Insgesamt bleibt die 4K-Fassung von Die nackte Kanone ein zwiespältiges Erlebnis. Der Film selbst bewahrt seinen Status als zeitloser Klassiker der Komödiengeschichte, der durch seinen skurrilen Humor und die unvergesslichen slapstickartigen Szenen besticht. Die 4K-Aufbereitung verleiht einigen Szenen eine beeindruckende visuelle Qualität, während bei anderen deutlich wird, wie sehr die Jahre an dem Werk genagt haben. Für Neueinsteiger oder eingefleischte Fans, die bereit sind, für ein Upgrade auf die 4K-Version Geld auszugeben, mag dies eine lohnenswerte Investition sein. Allerdings enttäuscht die Abwesenheit von Extras auf der Disc und die Tatsache, dass der Film inhaltlich nicht mehr zeitgemäß ist. Insgesamt bietet die 4K-Fassung von Die nackte Kanone somit vor allem für Liebhaber des Films, die die visuelle Aufwertung schätzen, einen Anreiz, während für den durchschnittlichen Zuschauer das klassische Blu-ray-Format wahrscheinlich ausreicht.