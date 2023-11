Ein Blick auf das limitierte Steelbook zu School of Rock

School of Rock ist ein Klassiker – Punkt. Erstmals im Jahre 2003 erschienen, konnte die Komödie Zuschauer auf der ganzen Welt in ihren Bann ziehen und zudem noch eine neue Generation an Teenagern für die Kunst des Rocks begeistern. Auch ich selbst wurde durch den Film in meiner Kindheit stark beeinflusst und bin deshalb noch heute Fan des Rock-Genres.

Natürlich wurde School of Rock seit seiner Veröffentlichung schon viele Male für den Home Entertainment Markt veröffentlicht. Sowohl als Standard DVD wie auch als Blu-ray, konnte man Jack Blacks ikonische Rolle schon in vielen Formaten bewundern. Nun hat Paramount am 5. Oktober 2023 den Film in der 20th Anniversary Limited Edition als Steelbook noch einmal auf die Fans losgelassen. Diese Version macht zwar nicht viel anders als seine Vorgänger, kommt dafür aber in einem schicken Steelbook, welches zudem auch noch nur in limitierter Stückzahl erhältlich ist. Ob ihr bei dieser Fassung aber zuschlagen solltet oder ob ihr lieber die Finger davon lassen solltet, legen wir euch in dieser kleinen Kritik zur neuen Fassung von School of Rock dar.

Rock ‘n’ Roll!

School of Rock ist eine unterhaltsame Filmkomödie, in der der erfolglose Rockmusiker Dewey Finn (gespielt von Jack Black) versehentlich als Ersatzlehrer an einer angesehenen Privatschule landet. Er erkennt das musikalische Talent seiner Schüler und gründet eine Schülerband, um sie für einen Bandwettbewerb fit zu machen. Während sie gemeinsam Musik machen und wichtige Lebenslektionen lernen, entsteht eine herzerwärmende Geschichte über die Kraft der Musik und des Zusammenhalts.

Ich glaube ich muss zu dem Film heutzutage nicht mehr viel sagen – School of Rock macht einfach Spaß und erzählt eine seichte Geschichte, welcher man leicht folgen kann. Diese Leichtigkeit endet jedoch in einem emotionalen Finale und schafft es damit einen faszinierenden Sog zu entwickeln, durch welchen das Geschehen bis zum Ende spannend bleibt. Vor allem die schauspielerischen Leistungen im Film sind einfach nur grandios, was gepaart mit tollen Musikstücken zu einem einzigartigen Erlebnis führt. Wer eine kleine unkomplizierte Komödie sucht, ist bei School of Rock immer richtig, auch wenn man zumindest zugeben muss, dass der Film in der heutigen Zeit nichts Besonderes mehr ist.

Jetzt auch im Steelbook

Kommen wir nun aber zum eigentlichen Punkt dieser Kritik: dem neuen Steelbook. School of Rock ist bereits 20 Jahre alt und hat damit ersichtlich zwei Jahrzehnte auf dem Buckel. Auch wenn dieses Alter in der Blu-ray selbst nicht versteckt werden kann, so sieht der Film in dieser Fassung trotzdem wirklich hübsch aus und kann noch ohne irgendwelche großen Probleme angeschaut werden. Extras fehlen der Blu-ray-Version gänzlich.

Das Steelbook zu School of Rock sieht selbst sehr hübsch aus. In einem strahlenden Rot und dem klassischen Posterart zeigt sich das Cover von seiner besten Seite und strahlt euch geradezu mit seinen satten Tönen an. Die Rückseite ist verziert mit dem Logo von School of Rock, welches eine tolle Ergänzung darstellt und somit das Gesamtbild super abrundet. Damit kann ich persönlich das Steelbook ohne Probleme für eine Kauf empfehlen, auch wenn jeder wie immer selbst entscheiden muss, ob ihm oder ihr die 29,99€ nur für ein Steelbook wert sind, während die normale Blu-ray für einen deutlich günstigeren Preis zu haben ist. Oder mit anderen Worten: Sammler sollten zuschlagen, alle anderen müssen zweimal nachdenken.