Einfach ein weiterer Conjuring-Film – The Nun 2 Kritik

Gruselfans aufgepasst: Die Horrornonne aus dem zweiten Conjuring Film ist zurück und versetzt die Kinos weltweit in Angst und Schrecken. Mit The Nun 2 ist nach 5 Jahren eine Fortsetzung zu einem der meist kritisierten Conjuring Spin-Offs erschienen. Der Film konnte sich zu Release zwar nicht die besten Wertungen sichern, kam bei den Zuschauern aber doch besser an, als die meisten erwartet hätten. Kein Wunder, schließlich handelt es sich bei The Nun 2 um den bereits 9. Teil des Conjuring-Universums. Irgendwas müssen die Werke der Reihe also richtig machen.

Auch ich bin Fan des langlebigen Horror-Franchise. Aus diesem Grund musste ich mir den Film unbedingt im Kino ansehen und das, obwohl ich den ersten nicht wirklich gut fand. Wir erinnern uns, dass The Nun sogar den besten Jumpscare einfach im Trailer gespoilert hat und damit dieser im eigentlichen Werk nicht mehr begeistern konnte. Wenn ich in einen Conjuring Film gehe, dann weil ich die Atmosphäre genießen und erschreckt werden will. Warum ich aber den zweiten Teil zumindest als in Ordnung bezeichnen würde und warum das Werk für Horrorfans einen Kinogang wert ist, lege ich euch in dieser Kritik zu The Nun 2 dar.

Die Horrornonne ist wieder da!

Der zweite Teil der Conjuring Spin-Off Reihe The Nun ist eine direkte Fortsetzung zum ersten Teil. In The Nun 2 kehrt Irene vier Jahre nach den Ereignissen im rumänischen Kloster St. Carta, nach Italien zurück, um wieder ihrer Tätigkeit als Nonne nachzugehen. Sie wird vom Vatikan beauftragt, eine mysteriöse Mordserie in ganz Europa zu untersuchen, deren Ursprung im rumänischen Kloster liegt. Zusammen mit der jungen Ordensschwester Debra macht sie sich auf die Suche nach dem Ursprung des Bösen, der sich als der Dämon Valak entpuppt. Wird sie dem Bösen Einhalt gebieten?

Machen wir es kurz: The Nun 2 hat keine gute Geschichte. Zu schnell werden zu viele neue Figuren eingeführt, zu welchen wir keine emotionale Bindung aufbauen können. Die Geschichte rund um einen Dämon, der sich anderer bemächtigen kann und dabei Personen in einer Schule heimsucht, habe ich jetzt wirklich zu oft gesehen. Außerdem fügt der Film der Geschichte keine neuen Elemente hinzu, die ich nicht schon in einem anderen Horrorfilm gesehen habe. Wer es also auf eine gute Handlung abgesehen hat, sollte sich direkt nach einem anderen Film umschauen, da man hier nur sein Geld aus dem Fenster werfen würde.

Zumindest der Horror stimmt

In einen Conjuring Film geht man aber auch nicht wegen der Geschichte. Ich muss zugeben, die Überschrift „Einfach ein weiterer Conjuring-Film“ klingt vielleicht etwas hart, aber es ist auch die Wahrheit. Ich möchte damit nicht andeuten, dass alle Conjuring Teile schlecht sind. Ganz im Gegenteil: Ich liebe den Horror, welchen diese Filme auf die große Leinwand bringen. Jeder Film weiß, wie man eine gruselige Atmosphäre zaubert und dabei noch wirklich tolle und überraschende Jumpscares einbaut. Aber wenn man einen Conjuring gesehen hat, dann hat man sie alle gesehen.

Auch The Nun 2 gehört in diese Kategorie. Die Atmosphäre ist wirklich immer gruselig und jeder einzelne Jumpscare funktioniert. Ich habe mich zwischendurch immer mal dabei erwischt, etwas Herzrasen zu bekommen, obwohl ich bei solchen Filmen doch recht abgehärtet bin. Der Film schafft es, den Grusel durchgehend aufrechtzuerhalten und hat nur selten Momente, wo der Horror abfällt. Dadurch hat mir der zweite Teil deutlich besser gefallen als noch der erste The Nun, auch wenn andauernd in dunkle Ecken rennende Menschen für etwas Eintönigkeit sorgen und Jumpscares recht vorhersehbar machen.

Und fangen wir bloß nicht an, über das Ende zu sprechen. Hier wandelt sich The Nun 2 in ein Action-Feuerwerk der Extraklasse. Jeglicher Horror geht im Finale flöten, dafür sind hier aber die Effekte wirklich toll in Szene gesetzt.

Fazit zu The Nun 2

The Nun 2 mag zwar keine herausragende Geschichte bieten und setzt auf bekannte Horrorklischees, aber als Teil des Conjuring-Universums bewahrt er die gruselige Atmosphäre und punktet mit effektiven Jumpscares. Als eingefleischter Fan des Franchise konnte ich nicht widerstehen, diesen Film im Kino zu sehen, trotz meiner enttäuschenden Erfahrung mit dem ersten Teil. Die Handlung, die direkt an den Vorgänger anknüpft, führt uns erneut in die düstere Welt der Horrornonne Irene und ihrer Mission, das Böse zu besiegen. Leider gelingt es dem Film nicht, eine tiefere emotionale Bindung zu den Charakteren aufzubauen, und die Story fühlt sich in vielerlei Hinsicht zu vertraut an.

Dennoch, in einem Conjuring-Film steht die Geschichte nicht immer im Mittelpunkt. Das Franchise ist bekannt für seine gruselige Atmosphäre und gelungene Jumpscares, und auch The Nun 2 enttäuscht in dieser Hinsicht nicht. Die ständig präsente Beklemmung und die effektiven Schockmomente sorgen für Herzrasen, selbst bei abgehärteten Horrorfans. Obwohl einige der Jumpscares vorhersehbar sind und der Plot keine neuen Elemente einführt, hebt sich der zweite Teil positiv vom ersten ab und bietet einen intensiven Gruselfaktor.

Das Finale mag zwar den reinen Horror zugunsten spektakulärer Action opfern, doch die beeindruckenden visuellen Effekte lassen erkennen, wo ein Großteil des Budgets investiert wurde. Alles in allem ist The Nun 2 vielleicht keine wegweisende Fortsetzung, bietet aber ausreichend Grusel und Spannung, um einen Trip ins Kino lohnenswert zu machen. Auch der neunte Beitrag im Conjuring-Universum beweist, dass die Filme nach wie vor das Publikum in Angst und Schrecken versetzen können, selbst wenn sie keine revolutionäre Handlung bieten.