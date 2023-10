Der Exorzist – Bekenntnis ab heute im Kino

Der Exorzist ist ein Name, welcher jeder Person ein Begriff sein sollte. Erstmals 1973 erschienen wurde der Film schnell zu einem der beliebtesten Horrorfilme aller Zeiten, was vor allem an den technisch aufwändigen Effekten und der für die Ära gruseligen Atmosphäre lag. Nach dem Erfolg des ersten Teils gab es 1977 direkt den nächsten Teil. Seit 1973 kamen insgesamt fünf Filme und eine Serie zum Franchise heraus, wobei keiner der Fortsetzung je an den ersten Part von William Friedkin herankommen konnte.

Heute kommt mit Der Exorzist – Bekenntnis der bislang 6. Teil der Reihe in die deutschen Kinos. Der Film ignoriert jedoch alle Fortsetzungen des Franchise und ist ein direktes Sequel zu Der Exorzist aus dem Jahr 1973. In den Hauptrollen sind Leslie Odom Jr. und Ellen Burstyn zu sehen. Ursprünglich sollte der Film 2021 erscheinen, wurde durch die Pandemie und andere Probleme im Entwicklungsprozess abgebremst. Produziert wurde der Film von Blumehouse Productions, während Universal Pictures das Publishing übernahm.

Eine Fortsetzung zu Der Exorzist – Bekenntnis ist bereits in Arbeit. Diese ist für den 18. April 2025 angekündigt und soll den Namen The Exorcist: Deceiver haben. Wir der deutsche Titel ist, wurde noch nicht bekanntgegeben. Da aber Der Exorzist – Bekenntnis im Original The Exorcist: Believer heißt, ist davon auszugehen, dass auch das Sequel einen deutschen Namen bekommen wird.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zu Der Exorzist – Bekenntnis: