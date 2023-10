Die zweite Staffel von Loki ab heute bei Disney Plus

Marvel hat sich in den letzten Jahren zu einem Hit oder Miss Studio entwickelt. Zu jedem Guardians of the Galaxy 3 bekommen wir ein Eternals und zu jedem Moon Knight gibt es ein Secret Invasion. Trotzdem hoffen die Fans bei jedem neuen Projekt aus den Socken gehauen zu werden. Ein Projekt, welches dies schon einmal geschafft hat, ist die Marvel Studios Serie Loki. Hier folgten wir dem Gott der Täuschungen nach seiner Gefangennahme in der TVA (Time Variance Authority) und wie dieser versucht sich aus seiner misslichen Lage zu befreien. Leider wurden wir aber mit einem großen Cliffhänger zurückgelassen…

Endlich hat das Warten ein Ende. Ab dem heutigen Tag ist die zweite Staffel von Loki auf Disney Plus abrufbar und erzählt erneut von Thors Bruder und seinen Abenteuern quer durch die Zeit. Zwar müssen wir uns mit der ersten Folge zufrieden geben, jedoch wird es ab sofort wöchentlich eine neue Folge geben.

Insgesamt können Interessierte mit 6 Episoden der Serie rechnen. Ob die zweite Staffel genauso überzeugen kann wie die erste, kann erst klar festgestellt werden, wenn alle Folgen anschaubar sind. Wir schnappen uns jetzt aber erstmal das Popcorn und genießen den Anfang eines neuen Abenteuers mit unserem Lieblingsgott aus dem MCU.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zur zweiten Staffel von Loki: