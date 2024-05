Fatal Fury: City of the Wolves – Marco Rodrigues Trailer

Auf der Evo Japan 2024 zeigt SNK den nächsten Kämpfer für Fatal Fury: City of the Wolves.

Marco Rodrigues, Assistenztrainer des Kyokugen Karate, wird ein spielbarer Charakter in FATAL FURY: City of the Wolves. Seine temperamentvolle Art hat ihm den Ruf eingebracht, eine Bestie im Kampf zu sein. Da sein Dojo-Schild von unbekannten Mächten gestohlen wurde, hat er keine andere Wahl, als seine Karate-Fähigkeiten in der Zwischenzeit anderweitig zu verbessern – nämlich in Yuris Fitness-Club. Als er erfährt, dass ein neues KOF-Turnier bevorsteht, bereitet sich Marco auf das vor, was vor ihm liegt: eine Gelegenheit, sein geliebtes Dojo bekannt zu machen, eine Chance, sein Schild zurückzubekommen, und (natürlich) eine turbulente Prüfung seiner Kyokugen-Karate-Macht.

Fatal Fury: City of the Wolves erscheint Anfang 2025, spezifische Plattformen wurden noch nicht erwähnt.