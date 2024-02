Dune: Part Two ab heute im Kino

Dune war 2021 ein wirklich fantastischer Film. Das Werk mit Timothée Chalamet in der Hauptrolle konnte die Geschichte der Bücher wirklich grandios einfangen und hat klar gemacht, dass Warner Bros. eine wirklich starke IP ins Rennen geschickt hat. Klar – es handelte sich nicht um die erste Umsetzung des Franchises, aber definitiv um die Beste, die wir bis dato bekommen haben. Nun ist der Tag gekommen, an dem die Fortsetzung in die deutschen Kinos kommt.

Unter dem Namen Dune: Part Two wird die Geschichte rund um Paul Atreides und den Wüstenplaneten fortgesetzt, und man nimmt sich der zweiten Hälfte des ersten Buchs an. Ob aber auch dieser zweite Teil den Büchern gerecht werden kann, findet ihr am besten selbst in den Kinos heraus!

Die fesselnde Saga von Der Wüstenplanet setzt sich fort: Regisseur Denis Villeneuve, ausgezeichnet für seinen Film Dune, taucht erneut in Frank Herberts gefeierten Roman ein und präsentiert uns Dune: Part Two. Der hochkarätige Cast wurde um weitere internationale Stars erweitert, darunter Timothée Chalamet, Zendaya, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Austin Butler, Florence Pugh, Dave Bautista, Christopher Walken, Léa Seydoux, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling und Javier Bardem.

Die epische Leinwandadaption führt die Geschichte von Paul Atreides fort, der sich mit Chani und den Fremen auf einen Rachefeldzug gegen die Verschwörer begibt, die seine Familie zerstört haben. Inmitten von Liebe und dem Schicksal des Universums steht Paul vor schwerwiegenden Entscheidungen, um eine düstere Zukunft abzuwenden, die nur er voraussehen kann. Spannung und Spektakel erwarten die Zuschauer in diesem mit Spannung erwarteten Nachfolger.

Hier gibt es den Trailer zu Dune: Part Two: