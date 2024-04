Das anstehende Himmelsereignis verwandelt den Tag für bis zu 268 Sekunden in Nacht und ist das erste dieser Größenordnung seit über zwei Jahrzehnten. So spannend es auch wäre, die Sonnenfinsternis entlang des Schattenpfads persönlich zu erleben, werden viele von uns gerade in Deutschland einen anderen Weg finden müssen.

Sonnenfinsternis LIVE auf Twitch

Mit Twitch und NASA kein Problem! Mit Livebildern und mehr ermöglichen Twitch und NASA eine besonders dynamische Alternative, diesen Moment als Gemeinschaft und unter Fans zu erleben. Kommenden Montag können Zuschauer*innen auf Twitch.tv/nasa das Event im Livestream erleben, egal wo auf der Welt sie sich befinden.

Zusätzlich kooperiert NASA auch mit Epic Games/Microsoft, die sich mit der National Esports Association zusammengetan haben. NEA-Studierende haben dafür in Fortnite und Minecraft themenspezifische Sonnenfinsternis-Versionen erstellt, die von Streamer*innen auf Twitch gespielt werden. Die Streams laufen dann zusammen mit den Live-Aufnahmen der NASA als „Stream Together“.

Alles Infos auf einen Blick:

Was:

Kooperation zwischen Twitch, NASA und Epic Games/Microsoft mit der National Esports Association, Livestream Event zur Sonnenfinsternis

Wo:

https://www.twitch.tv/nasa und Twitch.tv/esportsnealive

Wann:

LIVE am Montag, 8. April von 20-22 Uhr