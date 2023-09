Neuer Trailer zu Five Nights at Freddy’s zeigt die Animatronics in Bewegung

Der Five Nights at Freddy’s Film hat uns bereits lange warten lassen. 2015 erwarb Warner Bros. Entertainment erstmals die Rechte an der Videospielreihe. Nach einem ersten Versuch die Spieleserie in einen Film zu machen, gab Warner Bros. die Rechte an Blumhuse Productions weiter, welche Chris Columbus in den Stuhl des Regisseurs setzten. 2021 verließ Chris Columbus wieder das Projekt, wurde aber 2022 schließlich von Emma Tammi ersetzt, unter welcher nun am 27. Oktober die finale Fassung von Five Nights at Freddy’s in den US-Kinos erscheinen wird. Hierzulande erscheint der Film bereits einen Tag früher.

Nun hat Universal Pictures den zweiten Trailer zur Kinoverfilmung von Five Nights at Freddy’s auf ihrem YouTube-Kanal veröffentlicht. Dieser startet mit einem Einbruch in die ikonische Pizzeria von Freddy Fazbear und zeigt erstmals, wie sich die Figuren durch die Gänge des Lokals bewegen. Blut und Gore lassen die Bilder bisher vermissen, da die Trailer aber womöglich an die breite Masse gerichtet sind, können diese auch absichtlich rausgelassen worden sein. Nichtdestotrotz endet der zweite Trailer mit einem guten Blick auf die Figure Springtrap, welche den Protagonisten, gespielt von Josh Hutcherson (Die Tribute von Panem), in Angst und Schrecken versetzt.

Wie hat euch der Trailer gefallen? Freut ihr euch auf Verfilmung der ikonischen Horrorspielereihe? Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen und sind voller Hoffnung, dass Five Nights at Freddy’s zumindest ein spannender Abendfüller werden kann.