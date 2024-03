Das sind die Oscar-Gewinner 2024

Die Oscars sind jedes Jahr aufs Neue eines der wichtigsten Events der Filmbranche. So gewann im Jahr 2023 Everything Everywhere All at Once die Auszeichnung fĂŒr den besten Film, wĂ€hrend 2022 Coda die begehrte TrophĂ€e mit nach Hause nahm. Auch in diesem Jahr fand die Preisverleihung vom 10. auf den 11. MĂ€rz statt. Wie immer wurde der Abend von einem der bekanntesten Komiker in Amerika begleitet. Diesmal war es Jimmy Kimmel, der bekannt fĂŒr seine Talkshow Jimmy Kimmel Live! ist. In dieser lĂ€dt er verschiedene Stars ein und unterhĂ€lt die Zuschauerschaft mit einer von Interviews geprĂ€gten Sendung. Ob seine Moderation dieses Mal ein Erfolg war, wollen wir an dieser Stelle aber nicht kritisieren.

NatĂŒrlich gibt es nĂ€mlich wie jedes Jahr an den Oscars ein viel wichtigeres Thema: Wer hat die verschiedenen Preise abrĂ€umen können? Oppenheimer liegt bei der Anzahl der Gewinner klar vorne und bekam in der Nacht 7 Oscars verliehen. Direkt dahinter lag Poor Things, welcher mit 4 Oscars ausgezeichnet wurde, wĂ€hrend The Zone of Interest 2 Oscars ĂŒberreicht bekam. Alle anderen Filme, die fĂŒr den Preis nominiert waren, wurden entweder mit einem Oscar oder sogar gar keinem ausgezeichnet. Damit steht fest, dass Oppenheimer dieses Jahr klar dominiert hat.

Die Oscar-Gewinner 2024

Im Folgenden findet ihr eine Auflistung aller Oscars und die dazugehörige Kategorie:

Bester Film: Oppenheimer

Bester internationaler Film: The Zone of Interest

Beste Hauptdarstellerin: Emma Stone in Poor Things

Bester Hauptdarsteller: Cillian Murphy in Oppenheimer

Beste Nebendarstellerin: Da‘Vine Joy Randolph in The Holdovers

Bester Nebendarsteller: Robert Downey Jr. in Oppenheimer

Beste Regie: Christopher Nolan fĂŒr Oppenheimer

Beste Kamera: Hoyte van Hoytema mit Oppenheimer

Bester Schnitt: Jennifer Lame mit Oppenheimer

Bestes Originaldrehbuch: Anatomie eines Falls

Beste Musik: Ludwig Göransson fĂŒr Oppenheimer

Bester Song: Billie Eilish und Finneas O’Connell fĂŒr What Was I Made For in Barbie

Bester Animationsfilm: Der Junge und der Reiher

Bestes Szenenbild: Poor Things

Bestes Make-Up und Frisuren: Poor Things

Bestes KostĂŒmdesign: Poor Things

Bestes adaptiertes Drehbuch: Amerikanische Fiktion

Bester Kurzfilm: Ich sehe was, was du nicht siehst

Bester animierter Kurzfilm: War is over!

Beste visuelle Effekte: Godzilla Minus One

Bester Dokumentarfilm: 20 Tage in Mariupol

Bester Ton: The Zone of Interest

Bester Dokumentar-Kurzfilm: The Last Repair Shop

Jetzt seid ihr dran! Wie fandet ihr die diesjÀhrigen Oscars? Seid ihr mit den Gewinnern zufrieden oder findet ihr andere Filme hÀtten den Sieg mehr verdient? Wir freuen uns auf eure Meinungen in den Kommentaren.