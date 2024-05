Guilty Gear Strive – Slayer Trailer

Auf der Evo Japan 2024 zeigt Arc System Works den nächsten und auch letzten Charakter für die dritte Season 3 von Guilty Gear Strive. Slayer scharft die Zähne!



Slayer erscheint am 30. Mai, zusammen mit einer neuen Stage.

SLAYER

Ein gentlemanhafter Nachfahre vampirischer Abstammung, der echte Kämpfe und Haiku zu seinen Hobbys zählt. Er hält sich an seinen eigenen Kodex des „Dandytums“ und kann fast alles mit Fassung tragen. Wenn es jedoch zum Kampf kommt, verfügt er über eine überwältigende Kraft, die in großem Gegensatz zu seinem ruhigen Auftreten steht.Aufgrund seiner Lebenserwartung als Vampir kommen ihm alle Ereignisse in der menschlichen Gesellschaft trivial vor.Das ist jedoch nur eine Facette von ihm, denn er findet die Menschen und ihre aufgewühlten Emotionen als Reaktion auf solche Angelegenheiten sowohl beneidenswert als auch liebenswert.Er gründete die Gilde der Assassinen, zog sich dann aber zurück, nachdem er seine unsterbliche Frau Sharon kennengelernt hatte.Gegenwärtig genießt er ein unbeschwertes Leben im Ruhestand mit Sharon und wagt sich gelegentlich hinaus, um Menschen zu beobachten.

Season Pass 3 (24,99 €)

Neuer Kämpfer: Johnny

Neuer Kämpfer: Elphelt

Neuer Kämpfer: A.B.A.

Neuer Kämpfer: Slayer

Neue Stage #1

Neue Stage #2

Season 3 Kämpfer zusätzliche Farben

Season 3 Kämpfer Extra Farben

Season 4 ist auch schon angekündigt!

Guilty Gear Strive ist erhältlich für Playstation 4 / 5, PC, Xbox One und Xbox Series X|S.