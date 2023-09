Bald kommt das iPhone 15 – Wann wird es günstiger?

Das Apple iPhone 15 steht vor der Tür. Am 12. September hat Apple die neue Generation der Smartphones vorgestellt und gleich die neue iPhones präsentiert. Diese ersetzen modellgenau die iPhone 14 Reihe. Erscheinen wird das iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro und das iPhone 15 Pro Max. Und wie immer dürft ihr dafür auch tief in die Tasche greifen.

Doch wer ca. sechs Monate warten kann, der kann diese Smartphones aus dem Hause Apple eventuell doch günstiger bekommen. Es ist möglich dabei bis zu 20 Prozent zu sparen. Noch sind die Preise natürlich relativ hoch obwohl sie niedriger ausgefallen sind als erwartet. So gibt es das iPhone 15 bereits ab 949 €, das iPhone 15 Pro ab 1199 € und das iPhone 15 Pro Max ab 1449 €.

Als Grundlage der Preisprognose von Idealo wird die tatsächliche Marktpreisentwicklung ausgewählter Vorgängermodelle aus den letzten beiden Jahren (iPhone 13 / iPhone 14) genutzt. Da das iPhone Plus erst 2022 auf den Markt gekommen ist hat Idealo dort auf eine konkrete Prognose verzichtet. Es gibt nur einen kurzen Blick auf die Preisentwicklung.

Apple iPhone 15: Nach sechs Monaten womöglich schon 20 Prozent günstiger

Nach der Idealo Prognose könnten die Preise schon bald nach dem Verkaufsstart fallen. So könnte das iPhone 15 schon nach drei Monaten bis zu 90 Euro günstiger sein. Richtig günstiger wird es aber ab dem sechsten Monat, wobei die Ersparnis da schon bei 20 Prozent liegen könnte. Würde man vom Startpreis von 949 € ausgehen wäre das schon eine satte Ersparnis von 185 €. Das wäre dann auch erstmal der vorläufige Tiefstpreis. Ab dem siebten Monat ist kein weiterer Preisverfall mehr zu erwarten.

Das iPhone 15 Pro könnte länger preisstabil bleiben. So war es bei den Vorgängermodellen auch und es gab in den ersten drei Monaten keinen sichtbaren Preisverfall. Erst ab dem vierten Monat ist das durchaus möglich. Aber auch hier solltet ihr etwa sechs Monate warten. Dann könne man schon etwa 175 € sparen, was einem Preisverfall von 15 Prozent entspräche.

iPhone 15 Pro Max: Nach sechs Monaten schon 16 Prozent günstiger?

Das Flaggschiff der neuen iPhone Reihe wird ganz klar das iPhone 15 Pro Max sein. Auch hier sollte man Geduld aufbringen und bis zu sechs Monate warten um etwa 230 Euro zu sparen. Das wären 16 Prozent weniger vom Startpreis. Auch hier wird sich der Preisverfall dann wieder deutlich abschwächen. So lief es auch beim iPhone 14 Pro Max.

Das iPhone Plus ist relativ schnell im Preis gefallen und war bereits nach zwei Monaten für unter 1000 € zu haben. Sieben Monate nach der Veröffentlichung war es schon für unter 900 € zu haben, Im Vergleich zu den Vorgängermodellen ist es also möglich das es auch dort einen deutlichen Preisverfall geben könnte.

Fazit:

Man solle wirklich Geduld haben und bis zu sechs Monate warten um eine Menge Geld zu sparen. Auch wenn es sicherlich schwer fällt weil man natürlich schon gerne ein neues iPhone in den Händen halten will.