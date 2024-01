Pokémon Paldeas Schicksale: Neue Karten für Shiny-Hunter

Pokémon Karten begleiten mich schon seit meiner Kindheit. Ich werde nie den ersten Booster vergessen, den mir meine Eltern gekauft haben. Das Gefühl, nicht zu wissen, was sich hinter einer Packung verbirgt, war und ist immer etwas Besonderes. Klar – heutzutage kommt auch noch die Frage nach dem Wert einer Karte und ihrer Brauchbarkeit im Kartenspiel dazu. Trotzdem hat sich bis heute meine Faszination gehalten, und so schaue ich immer wieder gerne in die neuesten Veröffentlichungen rein. Hierzu zählt auch das neue Set Pokémon Paldeas Schicksale (oder im Englischen Pokémon Paldean Fates), welches am 26. Januar in den hiesigen Läden erhältlich sein wird.

Pokémon Paldeas Schicksale ist ein spezielles Set an Pokémon Karten, in dem neben normalen Bulk-Karten auch sogenannte Shiny-Karten enthalten sind. Hierbei handelt es sich um Shiny-Formen verschiedener Pokémon, die nicht nur einen höheren Sammlerwert haben, sondern auch einzigartige Designs mitbringen und sich dadurch stark vom Rest des Sets abheben. Als Beispiel bringt das Set ein blaues Ditto oder ein grünes Scherox, welche beide in dieser Form bisher nur in den Spielen vorgekommen sind. Damit ist Pokémon Paldeas Schicksale definitiv eine wichtige Erweiterung für Sammler, die darauf abzielen, ihre Sammlung mit seltenen Karten zu erweitern. Aber auch alle anderen können mit diesem Set versuchen, eine begehrte und seltene Shiny-Karte zu ergattern.

Wie werden Pokémon Karten veröffentlicht?

Wie aber werden Pokémon Karten eigentlich veröffentlicht? Ich bin ehrlich zu euch – ich hatte vor diesem Beitrag wirklich keine Ahnung, welche Sets eigentlich wann erscheinen. Gibt es ein Muster hinter dem Release, und wie passt Pokémon Paldeas Schicksale in diesen Veröffentlichungsplan? Fangen wir mal ganz vorne an: Die Karten, die wir hier in Deutschland erhalten, sind normalerweise immer die übersetzten Varianten von japanischen Veröffentlichungen. Nachdem Japan also zwei bis drei eigene Sets voller Pokémon Karten erhalten hat, werden diese in einem internationalen Set zusammengefasst. Selten passiert es auch, dass es exklusive internationale Sets gibt. Da jedoch Ausnahmen die Regel bestätigen, müssen wir uns hierzulande immer auf neue Karten gedulden.

Insgesamt gerechnet gibt es also im Jahr ungefähr drei bis vier internationale Sets, auf die sich Fans von Pokémon Karten freuen dürfen (rechnet man die besonderen Kartensets aus dem üblichen Zyklus raus). Pokémon Paldeas Schicksale ist eines dieser Sets mit neuen Pokémon Karten. Das Besondere ist aber, dass hier noch Shiny Pokémon mitenthalten sind, welche nur alle paar Male beigelegt werden. Damit sind Shinys zwar immer noch ein Teil des üblichen Zyklus, erscheinen jedoch seltener, wodurch der Wert der Karten klar anzieht.

Wo kann ich Pokémon Paldeas Schicksale erwerben?

Jetzt, wo wir geklärt haben, wie es zum Release von Pokémon Paldeas Schicksale kam, wird es Zeit, einen Blick darauf zu werfen, wo ihr das neue Set käuflich erwerben könnt. Prinzipiell sind die neuen Pokémon Karten in allen Läden erhältlich, die generell Karten anbieten und wo ihr bereits andere Sets zum Pokémon Kartenspiel kaufen konntet.

Auch online sind die neuen Karten bei den meisten Anbietern zugänglich – so auch bei unserer Partnerseite Poke-Corner. Die Webseite, spezialisiert auf Pokémon Karten und andere Kartenspiele, bietet neben dem deutschen Set Pokémon Paldeas Schicksale auch die englische Fassung Pokémon Paldean Fates an. Es gibt neben der Möglichkeit, ein Booster-Set zu kaufen, auch die Option, unterschiedliche Boxen zu erwerben. Was für euch das Richtige ist, müsst ihr aber letztendlich selbst entscheiden. Ich kann euch die Seite auf jeden Fall stark empfehlen, solltet ihr das Set vorbestellen wollen oder wenn ihr euch nicht sicher seid, ob es von eurem üblichen Anbieter angeboten wird.

Die wichtigsten Punkte im Überblick:

Pokémon Karten sind ein fester Bestandteil meines Lebens seit meiner Kindheit. Der Nostalgiefaktor des ersten Booster-Packs, das meine Eltern mir geschenkt haben, bleibt unvergessen. Noch heute fasziniert mich die Welt der Pokémon Karten. Das neue Set Pokémon Paldeas Schicksale hat mein Interesse geweckt, wodurch ich unbedingt mehr zum Thema herausfinden und erkunden wollte – ein großer Grund wie dieser Beitrag entstanden ist.

Bezüglich der Veröffentlichung von Pokémon Karten hatte ich vor diesem Beitrag wenig Kenntnisse. Es stellt sich heraus, dass die in Deutschland erhältlichen Karten Übersetzungen japanischer Veröffentlichungen sind, und es gibt ungefähr drei bis vier internationale Sets pro Jahr. Pokémon Paldeas Schicksale ist eines dieser Sets und zeichnet sich durch die Beigabe seltener Shiny Pokémon aus, was den Wert der Karten erhöht.

Für den Kauf des neuen Sets sind sowohl physische als auch Online-Läden geeignet, wobei die Webseite Poke-Corner als Partnerseite empfohlen wird. Diese bietet nicht nur das deutsche Set, sondern auch die englische Version an. Verschiedene Kaufmöglichkeiten, einschließlich Booster-Sets und Boxen, stehen zur Verfügung. Die Entscheidung hängt letztendlich wie immer von den individuellen Vorlieben ab. Für Vorbestellungen oder Unsicherheiten über die Verfügbarkeit bei anderen Anbietern ist die Seite aber eine empfehlenswerte Option.