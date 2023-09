Erster Teaser Trailer zur Percy Jackson Serie macht Lust auf mehr

Percy Jackson ist ein weltweiter Bestseller von Rick Riordan und hat die Kindheit von vielen jungen Lesern geprägt. Die Bücher handeln vom gleichnamigen Halbgott, wessen Vergangenheit lange Zeit vor ihm verborgen blieb. Frisch herausgefunden, dass er der Sohn des Poseidons ist, muss Percy eine Verschwörung im Olymp aufdecken und dabei seine eigene Rolle in alle dem, verstehen lernen. 2010 kam mit dem Film Percy Jackson – Diebe im Olymp ein erster Versuch raus, die Buchreihe zu adaptieren. Mit Percy Jackson – Im Bann des Zyklopen gab es dann zwar 2013 eine Fortsetzung, so richtig an Fans konnten die Filme aber nie gewinnen. Vor ein paar Jahren kündigte Rick Riordan dann aber selbst an, gemeinsam mit Disney an einer Serie zu den Büchern zu arbeiten, welche sich näher an den Grundlagen orientieren soll.

Vorspulen auf heute: Am 20. Dezember soll die Percy Jackson Serie endlich auf Disney Plus an den Start gehen. Die Veröffentlichung wird in Form von 2 Episoden passieren und damit bereits die ersten Kapitel des Buchs abhandeln. Nun wurde auch endlich ein erster richtiger Trailer veröffentlicht, nachdem wir vor ein paar Wochen erstmal nur mit einem kurzen Einblick vertröstet wurden. Zwar wird dieser Trailer immer noch als Teaser bezeichnet, trotzdem bekommen wir einen größeren Einblick in die Geschichte des jungen Percys.

Hier ist direkt zu sehen, dass wir eine relativ Buch-nahe Adaption bekommen werden. Einige Szenen weißen aber auch daraufhin, dass sich Kleinigkeiten in der Geschichte wohl ändern werden. Nichtsdestotrotz macht der Teaser Trailer direkt schon Lust auf mehr und wir sind bereits in vollem Hype auf die neue Adaption von Rick Riordans namenhaften Reihe an fantastischen Geschichten. Und wer weiß, vielleicht können wir diesmal auch in den Genuss von allen Büchern kommen, oder gar die Geschichten nach Percy Jackson erleben… aber noch heißt es abwarten.

Hier gibt es den Teaser Trailer zu Percy Jackson: