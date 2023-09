Tokyo Game Show 2023 – Italienisches Souls-like Enotria: The Last Song präsentiert sich in neuem Trailer

Die Gamescom ist zwar schon etwas länger vorbei, noch immer gibt es aber große Messen rund um den Globus, auf welchen neue Videospiele und frische Informationen zu bereits bekannten Titeln angekündigt werden. Hierzu zählt auch die derzeit stattfindende Tokyo Game Show im Herzen Japans. Auf der Messe kündigte das italienische Entwicklerstudio Jyamma Games gerade den Releasezeitraum vom Souls-like Enotria: The Last Song an und präsentierte sich in einem auf die Technik Trailer. Das Spiel ist inspiriert von italienischer Folklore und soll, wie Genrekonkurrenten, ein bockschweres RPG werden, in welchem jeder Gegner den sicheren Tod bedeuten kann.

“We can’t wait till you can explore the diverse world of Enotria, from the Mediterranean beauty oft he Falesian shores.“ – Game Director Stoyan Stoyanov

In Enotria: The Last Song ist es möglich die Welt um eure Spielfigur herum zu verändern, das offensive Kampfsystem regt zum Angriff an und drei Loadouts laden zum Experimentieren ein. Wie sich das Ganze spielt, bleibt noch abzuwarten. Auf der Tokyo Game Show wurde aber zumindest ein „Technical Showcase Trailer“ veröffentlicht, welcher Einblicke in das Gameplay liefert und Eindrücke vom Skillsystem liefert:

Enotria: The Last Song soll im Frühling 2024 für PC, PlayStation 5 und Xbox Series Konsolen erscheinen. Ein genaues Releasedatum steht noch nicht fest. Dafür kann das Spiel auf Steam bereits der Wishlist hinzugefügt werden.

Mehr zu Enotria: The Last Song:

Enotria: The Last Song ist ein spannendes Soulslike durch ein sonnenbeschienenes Land, inspiriert von italienischer Folklore und voller Gefahren. Die Welt wurde vom Canovaccio gepackt – ein verdrehtes ewiges Spiel, das die Welt in unnatürlicher Stasis hält. Du, Maskenloser, bist der Einzige, der frei von einer vorgegebenen Rolle und Meister seines Schicksals ist. Besiege die mächtigen Autoren, die es erschaffen haben und befreie die Welt von der Stagnation, indem du die Macht von Ardore nutzbar machst. Werde zur Maske des Wandels.