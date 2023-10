Killers of the Flower Moon ab heute im Kino

Leonardo DiCaprio und Robert De Niro in einem neuen Film von Martin Scorsese? Was wie ein Traum oder eine Fanficition klingt, wird im neuen Apple Original Killers of the Flower Moon zur Realität. Die Geschichte des Films basiert auf dem Buch Das Verbrechen: Die wahre Geschichte hinter der spektakulärsten Mordserie Amerikas von David Grann. Die Dreharbeiten zum neuen Werk des legendären Ausnahmeregisseurs starteten im April 2021 in Oklahoma und wurden im Oktober desselben Jahres abgeschlossen.

In den frühen 1920er Jahren ereigneten sich im Osage County, Oklahoma, eine Reihe mysteriöser Morde an wohlhabenden Mitgliedern des Osage-Indianerstammes. Der Grund für diese grausamen Verbrechen lag in der Entdeckung von reichen Ölvorkommen auf ihrem Land. Diese Morde führten zu einer der dunkelsten Kapitel in der amerikanischen Geschichte, in dem Gier und Rassismus tragischerweise die Leben unschuldiger Menschen kosteten.

Killers of the Flower Moon wird hierzulande von Paramount Pictures veröffentlicht und erscheint heute in den Kinos. Zu einem späteren Zeitpunkt wird der Film auch auf Apple TV+ zugänglich gemacht. Bei den Hollywood Critics Association Midseason Awards in den Jahren 2022 und 2023 wurde Killers of the Flower Moon jeweils als der am meisten erwartete Film nominiert.

Hier gibt es den offiziellen Trailer zu Killers of the Flower Moon: