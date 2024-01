Gewinnt bei uns zwei coole PITAKA Smartphone Zubehör Pakete

In Zusammenarbeit mit PITAKA verlosen wir zwei coole Zubehör Pakete für das Samsung Galaxy S24 Ultra und das iPhone 15 Pro Max. Befolgt einfach die Schritte in unserem Gewinnspiel-Fenster und schon habt ihr die Möglichkeit in die Losbox zu kommen. Wir drücken euch fest die Daumen. Das Gewinnspiel läuft bis zum 12. Februar 2024.

Folgende Pakete könnt ihr gewinnen:

Samsung Galaxy S24 Paket:

iPhone 15 Pro Max Paket:

1 x Screen Protector iPhone 15 Pro Max

Teilnahmebedingungen:

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, Österreich, Liechtenstein und der Schweiz. Angestellte von Games-Mag.de und andere an der Umsetzung dieses Gewinnspiels beteiligte Personen, sowie deren Verwandte, sind von der Teilnahme ausgeschlossen. Nicht teilnahmeberechtigt an dem Gewinnspiel sind Personen, die zum Zeitpunkt ihrer Teilnahme jünger als 14 Jahre sind. Teilnehmer des Gewinnspiels ist diejenige Person, die die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Es ist pro Teilnehmer nur eine Teilnahme möglich. Die wiederholte Teilnahme kann je nach Ermessen von Games-Mag.de den Verlust der Teilnahmeberechtigung zur Folge haben. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Datenschutzbestimmungen:

Sämtliche durch die Teilnahme am Gewinnspiel erfassten Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, da diese ausschließlich für die Auslosung und den Versand der Gewinnspielpreise verwendet werden

Mehr über Pitaka

Pitaka ist ein Unternehmen, das sich auf die Herstellung von hochwertigem Zubehör für elektronische Geräte spezialisiert hat, insbesondere für Smartphones und Tablets. Das Unternehmen wurde 2014 in China gegründet und hat sich seitdem einen Namen durch die Verwendung von innovativen Materialien und modernem Design gemacht.

Ein charakteristisches Merkmal von Pitaka-Produkten ist die Verwendung von Aramidfasern, einem leichten und dennoch extrem robusten Material. Aramidfasern sind bekannt für ihre Festigkeit und Widerstandsfähigkeit gegenüber äußeren Einflüssen. Die Verwendung dieses Materials ermöglicht es Pitaka, schlanke und dennoch schützende Hüllen für Mobilgeräte herzustellen.

Zu den Produkten von Pitaka gehören Handyhüllen, drahtlose Ladegeräte, Autoladegeräte und verschiedene andere Zubehörteile. Die Produkte zeichnen sich oft durch ein minimalistisches Design aus und bieten gleichzeitig eine hohe Funktionalität.

Pitaka hat sich darauf konzentriert, eine globale Präsenz aufzubauen, und vertreibt seine Produkte weltweit. Das Unternehmen hat Partnerschaften mit verschiedenen Einzelhändlern und Online-Plattformen aufgebaut, um eine breite Verfügbarkeit seiner Produkte zu gewährleisten.