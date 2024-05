Bad Boys: Ride or Die Gewinnspiel – Jetzt Tickets für den neusten Actionkracher ergattern

Bad Boys: Ride or Die ist der bislang vierte Teil des Actionblockbusters mit Will Smith und Martin Lawrence in den Hauptrollen. Der Film erscheint am 5. Juni 2024 in den deutschen Kinos. Damit ihr direkt einen Grund habt euch den neusten Bad Boys auf der großen Leinwand anzuschauen, verlosen wir 4 Tickets zur Actionkomödie. Um mitzumachen, schickt uns einfach eine Mail mit dem Betreff „Bad Boys“ an mach-mit-bei@games-mag.de und ihr landet direkt im Lostopf. Das Gewinnspiel endet am 4. Juni 2024 um 23:59. Wir drücken euch die Daumen und wünschen euch jetzt schon viel Spaß im Kino!

Mehr zu Bad Boys: Ride or Die:

Diesen Sommer kehren die beliebtesten bösen Jungs der Welt zurück mit ihrer inzwischen ikonischen Mischung aus atemberaubender Action und unverschämtem Witz. Doch dieses Mal ist etwas anders: Diesmal sind die besten Jungs, die Miami zu bieten hat, auf der Flucht.

Adil & Bilall führten Regie bei dieser Actionkomödie. Das Drehbuch stammt von Chris Bremner und Will Beall. Produzenten sind Jerry Bruckheimer, Will Smith, Chad Oman und Doug Belgrad. Executive Producers sind Barry Waldman, Mike Stenson, James Lassiter, Jon Mone, Chris Bremner und Martin Lawrence. Die Hauptrollen spielen Will Smith, Martin Lawrence, Vanessa Hudgens, Alexander Ludwig, Paola Nuñez, Eric Dane, Ioan Gruffudd, Jacob Scipio, Melanie Liburd, Tasha Smith sowie Tiffany Haddish und Joe Pantoliano.

Ab Mittwoch, 5. Juni 2024 NUR im Kino!

