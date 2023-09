NBA2K24 im Test

NBA2K24 hat sich einen perfekten Release-Zeitraum ausgesucht. Denn Basketball ist momentan in aller Munde weil Deutschland sensationell Basketball-Weltmeister geworden ist und somit historisches erreicht hat. Das Ganze könnt ihr nun nachspielen oder versuchen die USA wieder an die Spitze zu bringen. Mit NBA2K24 betreten wir wieder das virtuelle Feld und erfreuen uns über viele Veränderungen im Vergleich zum Vorgänger. Wir durften die PS5 Version testen und sagen euch was euch dort erwartet.

SELBST WELTMEISTER WERDEN MIT NBA2K24

Ja es ist wirklich wahr: Wir sind wirklich Basketball Weltmeister geworden und haben sogar die Basketball-Allmacht USA im Halbfinale geschlagen. Interessant dabei: Deutschland hat alle acht Spiele gewonnen und ist somit auch verdient Weltmeister geworden. Das Ganze können wir nun auch mit NBA2K24 auf der Playstation 5 erleben. Zwar sitzt Dennis Schröder nicht neben uns auf der Couch, aber wir dürfen zumindest mit ihm zusammen spielen.

NBA2K24 überzeugt auch im neuesten Teil mit fotorealistischer Grafik und holt euch die Basketball-Helden fast schon porentiefrein auf den Bildschirm. Auch der Boden ist wie immer frisch gewischt und gewachst und erstrahlt glänzend vor euren Augen. Es sieht einfach wieder nur toll aus, aber das war von 2K Games auch zu erwarten. Es soll allerdings starke Unterschiede bei der PC-Version geben. Da wir aber die Playstation 5 Version getestet haben geben wir auch dazu unseren Meinung ab. NBA2K24 gibt es hier bereits ab 39,95 €.

KOBE BRYANT IM MODUS MAMBA MOMENTS

Viele Neuerungen sollen für noch mehr Spielspaß sorgen und Basketball-Fans begeistern. Das Spiel ist dem unvergessenen Kobe Bryant gewidmet, der leider bei einem Hubschrauber-Absturz ums Leben kam. Der Modus Mamba Moments holt die besten Momente in seiner Karriere eindrucksvoll zurück und lässt euch daran teilhaben.

Gänsehautmomente sind garantiert und die Umsetzung ist mehr als gelungen. Ein kurzweiliger Spielmodus der richtig Spaß macht. Ihr müsst Herausforderungen erfüllen und könnt die einzigartige Karriere von Kobe Bryant sozusagen nachspielen. Unterlegt mit tollen Videosequenzen ist es eine Reise in die gute alte Zeit und macht Kobe zumindest virtuell wieder lebendig.

Beim Gameplay gibt es auch wieder viele kleinere Neuerungen zu entdecken. So hat man mehr Kontrolle beim Dribbling und auch das Werfen sowie Blocken erfahren einige Veränderungen. Ihr solltet auch unbedingt die Hilfe-Funktion nutzen damit ihr euch mit der komplexen Steuerung vertraut machen könnt. Anfänger werden sicher überfordert sein. Wer NBA2K aber schon seit Jahren spielt wird sich über die innovative Steuerung sehr freuen. Die Macher haben sich Gedanken gemacht und sich genau überlegt wie sie das Spiel mit kleinen Nuancen noch besser machen können.

1 of 7

PROPLAY FEATURE

So gibt es in NBA2K24 auch das neue ProPlay Feature, wobei echte NBA Aufnahmen genutzt werden um die Bewegungen noch authentischer und realistischer zu gestalten. Das klappt richtig gut und bringt dem Spiel noch mal einen Extra-Kick Atmosphäre mit. Ihr solltet euch aber auch richtig damit befassen und nicht erwarten das es ein NBA JAM auf der Playstation One ist.

Natürlich ist auch der Karrieremodus wieder mit am Start und lässt euch euren Lieblingsclub nach oben bringen. Doch das ist längst nicht alles. Denn 2K Games hat sich hier richtig ins Zeug gelegt und bringt den Modus mit ganz besonderen Aktionen noch weiter nach vorne. So gibt es eine Stadt mit Tag und Nachtleben und ihr versucht der größte NBA Star der Welt zu werden. Erstellt euren eigenen Spieler und fangt direkt in einem NBA Team an. Realismus wird auch hier wieder verdammt groß geschrieben und alles erinnert an eine Live-Übertragung im Fernsehen.

Ihr dürft in der Stadt auf Street-Courts spielen, coole Gebäude und die ein oder andere Überraschung entdecken. Mehr wollen wir euch aber nicht verraten. Probiert den Karrieremodus unbedingt aus und seht selbst warum Basketball so eine tolle und beeindruckende Sportart ist. Der MyNBA Eras Modus bringt einen weiteren Sprung in die Zeitkapsel und befördert euch in die Vergangenheit. Hier dürft ihr klassische Saisons nachspielen. Angefangen von den 80ern bis hinein in die Gegenwart.Auch die Frauen sind mit am Start und ihr dürft die kompletten Teams der WNBA nutzen inclusive aller bekannten Spielerinnen.

DA SOLLTE 2K NOCHMAL NACHBESSERN

Doch zum guten Schluss müssen wir nach all der Lobhudelei auch Kritik loswerden. Denn die unsäglichen Mikrotransaktionen finden sich auch hier wieder und sorgen bei der Community bereits für riesiges Theater. Und das auch zurecht. Das trifft zwar nicht auf jeden Spieler zu aber mit der treuen Spielergemeinde hat man sich dadurch direkt angelegt und ein unnötiges riesiges Fass aufgemacht.

Das Problem an der Sache ist der Rückgang der Badges (Plaketten). Habt ihr diese stundenlang erspielt und endlich mal Level 40 erreicht dann bleibt das leider nicht so. Die Badges gehen nach einer Weile wieder zurück und ihr müsst erneut versuchen Level 40 zu erreichen oder holt euch den Season Pass – und dieser kostet Geld. Das ist kein guter Weg der da eingeschlagen wird und sollte nochmal überdacht werden.

Fazit:

NBA2K24 überzeugt durch neues Gameplay, coole Spielmodis und immer neuen Ideen. Doch manches sollte man sich doch besser nochmal durch den Kopf gehen lassen. Denn die Geschichte mit den Badges hätte anders gelöst werden müssen. So vergrault man sich seine treue Fangemeinde und erntet schnell einen Shitstorm. 2K Games wird das sicher wissen und hoffentlich an den Stellschrauben drehen. Denn abgesehen von diesem Fauxpas ist NBA2K24 wieder ein absoluter Hingucker und ist ein Pflichtteil für jeden Basketball-Fan. Und genau deswegen geben wir dem Titel 8,5 von 10 Punkten.

Wertung:

8,5 / 10