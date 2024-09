Augenpflege, Hydration und andere gesunde Gewohnheiten, die Gamer übernehmen sollten

Ein gesunder Körper und Geist können dazu beitragen, die Gaming-Leistung zu optimieren, von der Verbesserung der Hand-Augen-Koordination bis zur Aufrechterhaltung optimaler Energieniveaus trotz längerem Sitzen und wiederholenden Bewegungen. Deshalb trainieren E-Sportler nicht nur ihre technischen Gaming-Fähigkeiten, sondern treiben auch regelmäßig Sport, um bessere körperliche und geistige Gesundheitsergebnisse zu erzielen.

Aber auch als Gelegenheitsgamer solltest du auf deine Gesundheit und dein Wohlbefinden achten, um dein Spielerlebnis und deinen allgemeinen Lebensstil zu verbessern. Obwohl übermäßiges Spielen gesundheitliche Risiken wie digitale Augenbelastung, Körperschmerzen und Schlafstörungen mit sich bringen kann, kannst du durch die Integration der folgenden Gewohnheiten in deinen Alltag diese Risiken minimieren und ein gesundes, stressfreies Spielen gewährleisten.

Schütze deine Augen durch die richtige Pflege

Viele Gamer berichten von digitaler Augenbelastung, einer Augenerkrankung, die durch den längeren Gebrauch elektronischer Geräte verursacht wird und Symptome wie trockene Augen, Augenmüdigkeit, Reizungen sowie verschwommenes oder doppeltes Sehen umfasst. Unabhängig von dem Gerät, das du zum Spielen verwendest, wird das Risiko, eine digitale Augenbelastung zu entwickeln, durch das schädliche blaue Licht digitaler Bildschirme verstärkt.

Daher ist es wichtig, regelmäßig einen Sehtest zu machen, um sicherzustellen, dass dein Sehvermögen durch die ständige Blaulichtstrahlung nicht beeinträchtigt wird. Der Optiker Apollo hat Sehtests zugänglicher gemacht, indem du deinen Termin online vereinbaren und die Wartezeiten reduzieren kannst. Der Sehtest umfasst auch eine Sehschärfenprüfung, falls du eine Brille für eine klarere Sicht beim Spielen benötigst.

Mache regelmäßig Pausen, um Wasser zu trinken

Wenn du dich zu sehr auf dein Lieblingsvideospiel konzentrierst, vergisst du möglicherweise, Wasser zu trinken, was das Risiko einer Dehydration erhöht. Dies kann schädlich sein, da Dehydration zu Müdigkeit, Schwindel und verminderter Konzentration und Reaktionszeit führen kann, was deine Gaming-Fähigkeiten und deine Gesamtleistung beeinträchtigt.

Es hilft, Bildschirmpausen einzuplanen, zum Beispiel nach ein paar Runden oder bevor du eine neue Quest startest, um dir genug Zeit zum Auftanken zu geben und die Funktionsfähigkeit deines Körpers aufrechtzuerhalten. Eine Wasserflasche auf deinem Schreibtisch kann es dir erleichtern, deinen Wasserhaushalt aufrechtzuerhalten. Zudem helfen häufige Bildschirmpausen dabei, die Augen zu entspannen und das Risiko einer Augenbelastung zu verringern.

Achte auf eine richtige Körperhaltung und dehne dich

Wie bereits erwähnt, können Gamer auch Muskel- und Gelenkschmerzen haben, da das Spielen von Videospielen bedeutet, lange in derselben Position zu sitzen. Muskuläre Störungen, die Nacken, Rücken, Schultern und Handgelenke betreffen, können ebenfalls auftreten, wenn du beim Spielen eine schlechte Haltung hast.

In diesem Fall empfiehlt ein Artikel die Verwendung ergonomischer Möbel wie höhenverstellbare Schreibtische und Stühle mit Lendenwirbelstütze, damit du eine richtige Haltung mit aufrechter Wirbelsäule und zurückgelehntem Kopf beibehalten kannst. Du kannst deine kurzen Pausen auch nutzen, um Dehnübungen wie Stuhlhocken und Armstreckungen zu machen, um die Muskelverspannungen zu lösen.

Begrenze deine tägliche Bildschirmzeit

Gesundes Gaming bedeutet schließlich, deine Bildschirmzeit auf etwa zwei bis drei Stunden pro Tag zu begrenzen. Wenn du auf iOS oder Android spielst, bieten diese Geräte integrierte Funktionen, die die Spielzeit überwachen und die App automatisch schließen, sobald du ein gesetztes Limit erreicht hast.

Du kannst auch deine eigenen Grenzen setzen, indem du dein Spielverhalten im Auge behältst und entscheidest, wann du aufhören möchtest – sei es nach einer Runde bei Spielen wie Overwatch 2 oder nach dem Abschluss einer Quest in Open-World-Spielen wie The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Unabhängig davon, welches Spiel du spielst oder welche Plattform du verwendest, können dir diese Tipps helfen, gesunde Gaming-Gewohnheiten zu entwickeln, um langfristiges Wohlbefinden und Freude am Spielen zu gewährleisten

Foto von Alexander Kovalev auf Pexels