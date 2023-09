Tokyo Game Show 2023 – Just a Chest mit neuem Trailer auf der derzeit stattfindenden Messe in Japan

Manchmal ist man ein Held. Manchmal ist man ein gefallener Soldat, welcher mit den Aktionen seiner Vergangenheit klarkommen muss. Und manchmal ist man einfach nur eine Truhe. Richtig gehört: Im nicht linearen RPG Just a Chest vom Entwickler 42Teaparty übernehmt ihr die Rolle einer Truhe namens Isaac und erlebt Abenteuer in einer großen, frei erkundbaren Fantasywelt. Die Geschichte entwickelt sich auf Basis eurer Entscheidungen und so könnt ihr ganze 3 verschiedene Storylines im Spiel erleben. Auch eure Partner im Spiel sind so verrückt wie ihr selbst. Es können sich eine Katze, ein Schleim oder gar ein Amnesie-Prinz eurer Party anschließen. Eine große Besonderheit ist aber die Fähigkeit eures Protagonisten Isaac. Da ihr in Just a Chest die Rolle einer Truhe übernimmt, generiert ihr immer wieder neue Items, die euch auf eurem Abenteuer helfen und euch neue Vorteile im Kampf verschaffen. Welche Items werden euch zur Verfügung stehen?

Just a Chest präsentiert sich derzeit mit einem Stand auf der Tokyo Game Show. Hierzu hat der Publisher Gamera Games auf YouTube einen neuen Trailer veröffentlicht. In diesem bekommen wir einen Einblick in die Story des Spiels und eine Menge Spielszenen zu sehen. Just a Chest hat bisher noch kein Releasedatum bekommen. Dafür kann das Spiel auf Steam der Wunschliste hinzugefügt werden. Eine Konsolenfassung zum Titel wurde noch nicht angekündigt.

Mehr zum Publisher hinter Just a Chest:

Gamera Games ist ein Indie-Spiele-Publisher mit Sitz in Shanghai, China, und Tokio, Japan. Wir führen Promotionen und Marketing für große globale Spieleplattformen durch und bieten hochwertige Lokalisierung, klares regionales Marketing und PR-Strategien. Wir unterstützen Indie-Entwickler bei der Portierung auf andere Plattformen, bei der Bewertung von Spielen, bei der Beantragung von China-Versionen sowie bei der Fehlersuche und LQA. Wir nehmen an großen Gaming-Events teil, veranstalten unsere Events und bauen Communities für Spiele auf.

Wir haben Partner auf der ganzen Welt, darunter die USA, Russland, Frankreich, Griechenland, Japan, Schweden, Spanien, die Niederlande, Australien, Mexiko, Ägypten, Singapur, Norwegen, Kolumbien, Israel, Deutschland und viele mehr. Gamera Games wurde im April 2018 von einem Team mit Leidenschaft für Spiele und Indies gegründet und entstand aus dem Bedürfnis, Spiele nach ihrer Fertigstellung zu fördern. Seitdem sind wir stark gewachsen, haben unser Team auf rund 20 erfahrene Fachleute erweitert, Spiele veröffentlicht, die sich weltweit millionenfach verkauft haben, mit großen Indie-Titeln zusammengearbeitet und eine Niederlassung in Tokio, Japan, gegründet.