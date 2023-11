Neuer Trailer zur Percy Jackson Serie zeigt uns mehr von einer Welt voller Götter und Monster

Erst am 19. September berichteten wir euch vom Release des Teaser Trailer der kommenden Percy Jackson Serie. In diesem bekamen wir erste Einblicke in die Geschichte und wie die Figuren in dieser neuen Adaption der Bücher umgesetzt wurden. Auch erste Blicke auf die Vielzahl an Orte, die Percy und seine Freunde besuchen werden, konnten wir erhaschen. Ob man nun aber Fan der ersten Bilder war, lag ganz an der eigenen Toleranz gegenüber den Änderungen und ob man generell Fan der Ästhetik war. Was aber feststand war, dass der Trailer bereits etwas Lust auf die Serie machte.

Nun hat Disney auf ihrem YouTube-Kanal den ersten vollständigen Trailer zur Percy Jackson Serie veröffentlicht. Dieser präsentiert uns in seinen vollen 2 Minuten und 23 Sekunden einen noch größeren Blick auf die Serie und zeigt bereits jetzt, dass man sich mit Effekten und dramatischen Sequenzen nicht zurückhalten wird. Wir sehen das Kasino, die Medusa, Percys Kampf mit Ares und für einen kurzen Augenblick auch den Höllenhund. Fans können in diesem Trailer also eine Menge Ereignisse aus den Büchern wiedererkennen, dürfen sich aber auch auf einige neue Szenen freuen.

Percy Jackson erscheint am 20. Dezember auf Disney Plus und wird direkt zum Start mit zwei Folgen veröffentlicht, welche uns wahrscheinlich den Auftakt der Geschichte aus dem ersten Buch erzählen.

Hier gibt es den neuen Trailer zur Percy Jackson Serie: