Die beliebtesten traditionellen Kartenspiele in Deutschland

Wusstest du, dass Spielkarten in China erfunden worden sind? Als sie Ende des 14. Jahrhunderts in Europa ankamen, feierten sie sofort großen Erfolg: Jung und Alt ließen sich von dieser neuen Kreation verführen.

Mehr als 600 Jahre später ist ihre Popularität in Deutschland immer noch ungebrochen. Wenn es tatsächlich etwas gibt, das viele deutsche Haushalte gemeinsam haben, dann ist es ein Spielkartenspiel, das ganz unten in einer Schublade aufbewahrt wird. Wir nehmen es zu verschiedenen Anlässen heraus: um alleine oder mit anderen eine schöne Zeit zu verbringen und traditionelle Kartenspiele wie Skat, Rommé oder sogar Solitär zu spielen. Heute sind diese Spiele unbestreitbar in der deutschen Kultur verankert. Aber welches ist denn das beliebteste Kartenspiel in Deutschland? Das hat Solitaire.net in einer neuen Studie für dich herausgefunden.

Top 5 der beliebtesten Kartenspiele laut Google

Platz Kartenspiel Monatliches Suchvolumen Deutschland 1 Solitär 634.000 2 Skat 26.000 3 Poker 23.000 4 Doppelkopf 8.200 5 Schafkopf 7.700

Ganz oben steht ein Solo-Klassiker: Solitär. Mit 634.000 monatlichen Suchanfragen ist es weit vor allen anderen das beliebteste traditionelle Kartenspiel in Deutschland. Dieses Spiel, das Geduld und Nachdenken erfordert, hat eine lange Geschichte: Es existiert bereits seit mehreren Jahrhunderten in verschiedenen Variationen. Seit seinem Erscheinen auf Windows 3.0 im Jahr 1990 hat es jedoch einen explosionsartigen Bekanntheitsgrad erlebt. Heute ist es überall verfügbar: Tablet, Smartphone usw. Seine Zugänglichkeit, die Einfachheit seiner Regeln und die Möglichkeit, es alleine zu spielen, machen es zu einem idealen Spiel gegen Langeweile. Seine Schwierigkeit wiederum macht Lust, es immer wieder zu versuchen. Man kann also stundenlang damit verbringen, ohne zu merken, wie schnell die Zeit verfliegt!

Auf dem zweiten Platz findet sich Skat: ein Spiel, das immer zu dritt gespielt werden muss. Wusstest du, dass Skat in Deutschland so beliebt ist, dass Deutschland fast jedes Jahr bei der Skat-EM sowie der Skat-WM mehrere Titel gewinnt? Das Spiel schreibt Geschichte in Deutschland: Das Kartenspiel wurde 1813 in Deutschland erfunden und 1899 wurde der Deutsche Skatverband gegründet. Also auf gehts, schnapp dir zwei deiner Liebsten und ehe du dich versiehst, bist du vielleicht selbst bei der Weltmeisterschaft dabei.

Nur knapp unter Skat mit 26.000 monatlichen Suchanfragen liegt Platz 3: Poker. Seine Ursprünge sind relativ vage, aber die Version des Spiels, die wir heute kennen, entstand im frühen 19. Jahrhundert in den Vereinigten Staaten. Dank der Fernsehübertragungen internationaler Turniere und der Zunahme von Online Pokerplattformen erlangte es große Popularität. Es ist ein Spiel, das Strategie, Glück und Psychologie vereint. Tatsächlich reicht es nicht aus, ein guter Spieler zu sein, um beim Poker zu gewinnen, man muss auch ein wenig Glück haben und vor allem ein guter Bluffer sein!

Auf Platz 4 und 5 finden sich weitere deutsche Klassiker: Doppelkopf und Schafkopf. Die beiden sind tatsächlich recht ähnlich und unterscheiden sich lediglich in ein paar wenigen Punkten voneinander.

Die beliebtesten Kartenspiele in den verschiedenen Bundesländern

Neugierig, welches Kartenspiel bei dir in der Ecke am beliebtesten ist? Wir haben eine Übersicht erstellt, welches Kartenspiel wo am beliebtesten sind:

