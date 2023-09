Wiesbaden im Anime-Fieber – Unsere Eindrücke zur Connichi 2023

Anime, Manga, Cosplay und die japanische Kultur – das ist die Connichi in Wiesbaden. Die Convention in Hessens Landeshauptstadt beschreibt sich selbst als „größte ehrenamtlich organisierte Anime- und Manga-Convention“ in Deutschland und setzt damit hohe Erwartungen an Besucher der Messe. Interessenten erwarten die Stände vieler Publisher, eigenständiger Künstler und Verkäufer, alles verteilt über 10.000 m² Gelände. Auch Workshops, Shows, Panels und das bekannte Bring & Buy machen die Anime-Convention zu einem Pflichtevent, welches für Fans der gesamten Kultur von Relevanz ist.

Sind wir derselben Meinung? Naja… nicht ganz. Die Connichi ist definitiv eine tolle Messe für Fans und bringt eine Menge Aktivitäten mit sich, durch welche Besucher beschäftigt bleiben und die Publisher eine Möglichkeit bekommen, ihre Produkte an die Kunden zu verkaufen. Im Vergleich zu ähnlichen Messen wie der AnimagiC oder der Dokomi, fehlt es der Connichi aber an großen Gästen oder sinnvollen Zeitvertreib, durch welchen der Contag vereinfacht wird oder gar zu einem gemütlichen Tag mit Freunden werden kann. Ein Beispiel: Die AnimagiC in Mannheim hat viele Säle mit Kinos vorbereitet, in welchen die ersten Episoden verschiedener Anime oder ganze Filme gezeigt werden. Sollte man also gerade frei haben oder einfach etwas entspannen wollen, setzt man sich in eines der Kinos und schaut sich einen der unzähligen Anime an. Das fehlt der Connichi leider (auch wenn es sich hier nur um einen stark subjektiven Kritikpunkt handelt).

Nichtdestotrotz hat die Convention viel zu bieten und bringt auch einige Besonderheiten mit, die nicht auf jeder Con zu finden sind. Außerhalb der Hallen sind beispielsweise kleine Stände aufgebaut. Diese laden dazu ein jahrmarktähnliche Minispiele für einen geringen Preis zu probieren, um euch so eine kleine Abwechslung zu Alltag bieten zu können. Das Bring & Buy ist ein zusätzlich ein unerlässlicher Zusatz einer solchen Convention, welcher auch auf der Connichi zu finden ist. Hier könnt ihr entweder eure alten Besitztümer verkaufen oder günstig den Besitz anderer Conteilnehmer einkaufen. Hierbei bietet die Messe relativ faire Preise, was besonders auch durch die lange Schlange am Einlass deutlich wird.

Mit Bezug auf das Essen ist die Connichi nicht viel anders als die meisten Conventions – überteuert und wirklich nur eine kleine Auswahl machen es schwer, sich für eine Mahlzeit auf der Messe zu entscheiden. Ein Bubbletea oder ein kleiner Snack sind immer drin, wollt ihr euch aber sattessen empfehlen wir euch eher außerhalb nach etwas leckerem Ausschau zu halten. Was wir euch aber unbedingt auf der Con empfehlen möchten, ist der Künstlermarkt. Hier befindet sich eine Halle voller eigenständiger Künstler, mit denen ihr Reden könnt oder welche ihr über einen Einkauf für ihre zukünftigen Werke unterstützen könnt. Wir selbst haben einige Zeit bei der Künstlerin Anara Twice verbracht und ihre Parodie „Das Mädchen mit dem Dachschaden“ mitgenommen, einfach weil uns der Stil gefallen hat und das Gespräch am Stand überzeugen konnte. Auf dem Künstlermarkt findet jeder etwas und wenn nicht, dann habt ihr nicht gut genug gesucht.

Zum Abschluss noch ein kurzes Wort zur Halle mit allen Verkäufern: Hier findet ihr von Merchandise, über Kleidung, bis hin zu japanischen Snacks alles Mögliche. Klar, es gibt nur dieselben Stände wie auf jeder anderen Convention, durch die breiten Gänge und die große Anzahl an Verkäufern, macht der Einkauf eine Menge Spaß und man kann sich sicherlich in den ganzen Produkten verlieren. Damit ist die Connichi doch eine relativ sinnvolle Messe für Fans und kann mit einer ziemlich beeindruckenden Größe und der vielfältig an Verkäufern punkten. Letztendlich muss jeder selbst für sich entscheiden, ob die angegebenen Shows, Verkäufer oder Aktivitäten sich für einen Besuch lohnen, wir haben den Besuch am Messesamstag aber definitiv genossen und sind uns sicher, die Convention auch wieder im nächsten Jahr zu besuchen.

Die Connichi 2024 findet vom 06. September 2023 bis zum 08. September 2023 statt. Tickets können noch nicht reserviert werden.