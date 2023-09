Gameplay-Trailer zum deutschen Survival-Horror Spiel Dead of Darkness veröffentlicht

Kleine Entwickler haben es in der heutigen Zeit schwer. Umso wichtiger ist es für uns, auch mal kleineren Projekten eine News auf unserer Website zu spendieren. Wir stellen vor: Dead of Darkness, ein deutsches Survival-Horror Spiel mit Pixeloptik. Während der Entwickler Retrofiction Games bereits im Oktober 2022 einen ersten Teaser zum Titel veröffentlicht hat, wurde nun ein erster Gameplay-Trailer zum Spiel enthüllt. Hier sehen wir den Hauptcharaktere durch ein gruseliges Haus schleichen, mit anderen Charakteren interagieren und die zahlreichen Rätsel lösen. Auch Kämpfe mit den Monstern, sind im Trailer zu sehen.

Ein Releasedatum zu Dead of Darkness gibt es noch nicht. Dafür kann das Spiel auf Steam ab sofort der Wunschliste hinzugefügt werden. Dead of Darkness wird nach aktuellem Stand nur für PC erscheinen. Im Folgenden gibt es den kompletten Gameplay-Trailer zum Spiel:

Der Entwickler beschreibt Dead of Darkness mit folgenden Worten:

Dead of Darkness ist ein klassisches Survival-Horror Spiel im Stil des Ur-Resident Evil aus dem Jahr 1996. Das Spiel beinhaltet darüber hinaus aber eine komplexe, charaktergetriebene Story sowie Cosmic Horror Einflüsse (allerdings eher aus der Richtung Prince of Darkness/Hellraiser/Mouth of Madness anstatt ‘klassischem’ Lovecraftian Horror).

Das Spiel hat alle klassischen Züge des Genres: Inventarmanagement, knappe Ressourcen, tödliche Gegner, Erkundung und Rätsel.

Darüber hinaus gibt es aber auch ein Detektiv-Feature: Spieler können die Umgebung und Items untersuchen und Dokumente lesen um Hinweise freizuschalten. Diese Hinweise lassen sich dann mit der Umgebung und Items kombinieren um neue Dinge freizuschalten (neue Items, Geheimgänge etc.). Das Feature gibt den Rätseln nochmal zusätzliche Tiefe.