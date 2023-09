gamescom 2023 – One More Gate – A Wakfu Legend

One More Gate – A Wakfu Legend (Entwickelt von Ankama Studio)

Natürlich haben wir uns auch dieses Jahr wieder auf den Weg nach Köln gemacht, um die Gamescom 2023 zu besuchen. Wir haben den Publisher Ankama Games besucht und uns ein paar von seinen neuen Spielen angeschaut.

One More Gate ist ein Roguelike-Deckbuilder, der Erkundung mit strategischen, rundenbasierten Kämpfen vereint. Entdeckt fantastische Orte, beherrscht die Macht des Wakfu, um verheerende Karten-Kombos zu erstellen, und bezwingt alles, was sich euch in den Weg stellt.

Durchquert das Portal und erkundet prozedural generierte Level. Wählt den sinnvollsten Weg, bekämpft Kreaturen und nehmt an Events teil, um stärker zu werden … oder auch nicht.

Ihr müsst lernen, wie ihr die Schwankungen des Flux, einer natürlichen Energie in der Welt der Zwölf, zu eurem Vorteil einsetzen könnt, wenn ihr gegen die berüchtigtsten Kreaturen bestehen wollt!

Ein Dojo-Meister, eine Bodybuilder-Oma … Das Universum von One More Gate vereint einzigartige Charaktere, die euch Missionen anbieten, für die im Gegenzug fabelhafte Beute winkt.

Vernichtet Monster, öffnet Truhen oder gebt Kamas bei einem Händler aus … Es gibt so viele Möglichkeiten, um euer Deck mit hunderten von Karten im Spiel auszubauen.

Edelsteine mit ungeahnten Kräften, göttliche Segnungen (oder Flüche) … Unzählige Geheimnisse warten darauf, von euch entdeckt zu werden! Bereit, die andere Seite zu bereisen?

Es gibt eine Demo auf Steam zum Ausprobieren

Spiel ist derzeit im Early Access erhältlich

Erscheinungstermin 2024 für PC und Nintendo Switch

Early Access Features