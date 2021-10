Sandbergs USB Webcam Pro Elite 4K UHD bei uns im Test

Kameras in Zeiten von Home Office gehören zu den wichtigsten Geräten in einer jeden Wohnung. Aber nicht nur durch Home Office konnten Kameras eine größere Relevanz erringen. Auch Twitch und YouTube haben „Webcams“ obligatorisch in der Videoproduktion werden lassen. Falls ihr unseren YouTube Kanal abonniert habt, wird euch klar sein, dass auch wir immer mehr auf das Filmen von uns selbst setzten. Nun haben wir die USB Webcam Pro Elite 4K UHD getestet und erklären euch hier, ob wir Fan dieser Webcam sind.

Bevor wir nun aber in den eigentlichen Test starten, ist hier die Beschreibung von Sandberg selbst:

Sandberg USB Webcam Pro Elite 4K UHD ist die Kamera für den professionellen Anwender. Sie erhalten eine kristallklare 4K-UHD-Bildqualität und ein digitales, rauschreduzierendes Stereomikrofon für perfekte Stimmaufzeichnung. Außerdem bietet die Kamera viele großartige Funktionen wie Autofokus und automatische Lichtkorrektur. Dank des abnehmbaren Anschlusskabels mit USB-C-Stecker für die Kamera wird diese flexibel verbunden. Mit Hilfe des intelligenten Clips kann diese Webcam auf dem Monitor befestigt werden. Sogar ein Drehwinkel von 360° ist möglich. Die Kamera funktioniert sofort ohne jede Treiberinstallation.

Super Verpackung, unangenehmer Zustand

Sehen wir uns doch direkt zu Beginn des Tests die Verpackung etwas genauer an. Anders als bei vielen vergleichbaren Produkten kam die USB Webcam Pro Elite 4K UHD in einem recht kleinen Karton an, der zusätzlich auch noch mit wenig Plastikinhalten aufwartet. Wer meinen letzten Hardware-Test gesehen, dem ist bewusst, dass ich ein Fan von geringen Plastikmengen in der Verpackung bin. In der Hinsicht hat mir Sandbergs USB Webcam Pro Elite 4K UHD also sehr gut gefallen und ich hoffe, auch weiterhin wenig unnötigen Müll im Paket von Sandbergs Geräten zu finden.

Was leider hingegen gar nicht gut aussah, war die Webcam selbst. Nicht nur waren überall Fingerabdrücke auf dem Gerät, auch sind mir einige Kratzer über der Linse aufgefallen. Mir ist bewusst, dass wahrscheinlich der Lieferdienst daran schuld ist, man sollte aber auch als Hersteller darauf achten, dass Produkte in einem angenehmen Zustand beim Kunden aufschlagen.

Viele Funktionen, mittelmäßiges Bild

Der oben erwähnte Drehwinkel von 360° und der Autofokus funktionieren fantastisch und sorgen für klare Ausrücke im Gesicht des Benutzers, sowie eine umfassende Aufnahme der Umgebung. Die „perfekte Stimmaufzeichnung“ ist dafür nur am Rande gelungen. Die Aufzeichnung der Stimme kann höchstens als „erfüllt seinen Zweck“ deklariert werden. Auch von der automatische Lichtkorrektur hab ich recht wenig mitbekommen. Ich hatte mehr das Gefühl, das Licht wirkt durch die Webcam übersättigt und einfallendes Licht wird stärker erfasst, als künstlich erzeugtes Licht.

Ich muss an diesem Punkt kurz noch einmal erwähnen: ich bin im Bereich der Hardware kein Profi. Trotzdem bin ich nicht überzeugt vom Bild, welches mir die Kamera liefert. Wenn ich kristallklare 4K-UHD-Bildqualität lese, erwarte ich ein schönes und klares Bild, das sich mit vielen anderen Webcams messen kann. Vor allem für den Preis von 128,99 € erwarte ich eine Mindestqualität. Leider denke ich, dass die USB Webcam Pro Elite 4K UHD hinter meinen Erwartungen zurückbleibt und nur ein mäßig gutes Bild erzeugt. Hier sind zwei unserer YouTube Videos, die wir mithilfe der Kamera gedreht haben:

Sollte die mittelmäßige Qualität an mir liegen, dann könnt ihr dies gerne in den Kommentaren klarstellen. Zumindest kann ich der Webcam einen weiteren positiven Aspekt zusprechen. Die USB Webcam Pro Elite 4K UHD kommt mit vielen Einstellungen daher, die sich zumal individuell anpassen lassen und das Bild auf vielen verschiedenen Ebenen deutlich verändert.

Fazit:

Sanbergs USB Webcam Pro Elite 4K UHD hat zwar viele Einstellungsmöglichkeiten und hat auch sonst eine breite Palette an Bedienoptionen, leider ist die Bildqualität deutlich hinter meinen Erwartungen und ich bin der Meinung, man bekommt für den selben Preis bessere Webcams mit einer deutlich höheren Qualität.

Hier kommt ihr zur USB Webcam Pro Elite 4K UHD.