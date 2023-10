Sandberg Wireless Charger 15 W Stand im Test

Wie oft sucht man eine passende Steckdose oder Powerbank um mal eben kurz sein Smartphone aufzuladen. Diese Suche kann nun endlich beendet werden. Denn mit dem Sandberg Wireless Charger Stand erübrigt sich die Suche. Jetzt habt ihr immer einen passenden Platz zum Aufladen für euer Smartphone. Und das ganz ohne lästige Kabel. Wir haben uns den Sandberg Wireless Charger Stand in einem Hardware-Test angeschaut.

Der Sandberg Wireless Charger Stand ist sofort einsatzbereit

In dem Moment wo wir diesen Testbericht schreiben liegt unser Smartphone geruhsam in seiner Ladestation und lädt vor sich hin. Der Sandberg Wireless Charger Stand sieht nicht nur stylisch aus sondern bringt auch kein großes Kabelgewirr mit. Einfach den Ständer an einen Stromanschluss anschließen und einen gemütlichen Platz aussuchen. Nun müsst ihr euer Smartphone einfach nur auf den Ständer legen und das wars.

Aluminium und Stoffbezug

Einfacher kann man sein Smartphone nicht aufladen aber es muss natürlich auch Qi-kompatibel sein. Aber das erklärt sich wohl von selbst. Der Ständer ist aus Aluminium und bringt einen Stoffbezug mit, damit das Handy keine Kratzer beim Auf- und Ablegen bekommt. Natürlich ist es mit einer Schnellladefunktion ausgestattet und Sandberg gibt auch wieder fünf Jahre Garantie auf das Produkt mit. Das Smartphone kann übrigens entweder waagerecht oder senkrecht in den Ständer gelegt werden.

Angeschlossen werden kann der Sandberg Wireless Charger Stand bei allen Geräten die einen USB-C Anschluss mitbringen. Das sollte in der heutigen Zeit kein Problem darstellen. Wir haben es an unseren iMac angeschlossen und es auf unseren Schreibtisch platziert. Endlich ist die Suche nach den ganzen Powerbänken und Steckern vorbei. Für einen Preis von 25,99 Euro erhaltet ihr cooles Produkt was seinen Sinn und Zweck erfüllt und ruck zuck eingerichtet ist.

Die technischen Details im Überblick: