TEUFEL ZOLA Headset im Test

Der Teufel hat endlich wieder Einzug gehalten und hat uns mit einem neuen Headset beglückt. Wir durften das TEUFEL ZOLA Headset unter die Lupe nehmen. Ein Gaming-HD-Headset mit vielen Funktionen und einer eigenen Persönlichkeit. Was genau damit gemeint ist erklären wir euch im folgenden Hardware-Test.

TEUFEL ZOLA HEADSET ÜBERZEUGT MIT VIELEN FUNKTIONEN

Teufel bringt immer wieder neue Produkte auf den Markt und will auch tiefer in die Gaming-Szene eingreifen. Dafür haben sie das TEUFEL ZOLA Headset entwickelt. Und die sprechen Spieler besonders damit an, dass sie das Headset nach ihren eigenen Wünschen personalisieren können. So könnt ihr beim Kauf zwischen zwei Grundfarben und sechs Farbsets wählen. Und somit wählt ihr euch euren ganz eigenen Stil aus.

Doch was steckt unter der Haube bzw. an den Bügeln? Das TEUFEL ZOLA Headset bringt einen 40-mm-Linear-HD-Toner für tiefen und kraftvollen Bass mit. Natürliche Mitten und perfekt eingestellte Höhen sorgen beim Zola Headset für einen herausragenden Klang. Egal ob Musik, Filme oder Games. Für PC-Zocker ist die DTS Headphone:X 2.0 Funktion interessant. Dieser bringt beeindruckenden 7.1 Binaural Sound mit und sorgt für besondere Atmosphäre beim Spielen.

DA STECKT POWER DRIN

Wir haben das im Test mit Call of Duty ausprobiert und waren schlichtweg begeistert. Es knallt an allen Ecken und Enden und ihr fühlt euch mittendrin im Geschehen. Das hat Teufel wieder unglaublich gut umgesetzt. Eine USB Verbindung sorgt für eine verlustfreie, digitale DSP-optimierte Übertragung. Die AUX-Verbindung wird mit einem sicheren Bajonettverschluss inklusive Knickschutz geliefert. Das ist wirklich eine tolle Sache und sollte auch bei anderen Headsets zum Standard gehören.

1 of 16

Das TEUFEL ZOLA Headset ist nicht nur für den PC sondern auch für die Konsolen geeignet. Egal ob Playstation, Xbox oder Switch. Aber auch andere Geräte wie Tablets, Laptops oder das Smartphone lassen sich problemlos verbinden. Die Inline-Fernbedienung sorgt dabei für eine schnelle Stummschaltung oder die Lautstärkeregelung. Das alles klappt mit einer simplen Handbewegung. Die dicke und atmungsaktive Stoffpolsterung sorgt für einen hohen Tragekomfort, welche auch nach stundenlangen Gebrauch keine Probleme bereiten.

ANGENEHM LEICHT UND FÜR BRILLENTRÄGER GEEIGNET

Das TEUFEL ZOLA Headset ist angenehm leicht und besonders für Brillenträger geeignet. Es sitzt wirklich bequem auf dem Kopf und bietet ein angenehmes Gefühl. Der Mikrofonarm mit einem HD-Kondensator Mikrofon und spezieller Richtcharakeristik sogt für eine klare Stimme wenn ihr mal im Home-Office damit arbeiten müsst oder euch im Spiel mit euren Freunden unterhalten wollt. Das Headset ist zertifiziert für Discord, MS Teams und viele weitere bekannte Anwendungen.

Das TEUFEL ZOLA Headset kostet ca.130 Euro ist aber bei Angeboten bereits für 99 Euro erhältlich. Wer seine Kopfhörer mit weiteren Farben erweitern will kann sich die Kappen und Ohrmuscheln separat bestellen. Die Farben Corad Red, Crape & Aqua oder Golden Amber kosten pro Kappen-Paar 20 Euro und bei den Ohrpolstern pro Paar 25 Euro extra.