Warum Xbox Game Pass dein bester Freund sein sollte

Lass uns gleich zum Thema kommen: Der Xbox Game Pass ist ein absolutes Muss für jeden, der auch nur ein bisschen Interesse am Gaming hat. Stell dir vor: Ein endloser Fluss von Spielen aus allen erdenklichen Genres, die nur darauf warten, von dir entdeckt zu werden. Egal, ob du ein Hardcore-Gamer bist, der für den Nervenkitzel der nächsten Herausforderung lebt, oder jemand, der gerne einen gemütlichen Spieleabend mit Freunden verbringt, Game Pass hat genau das Richtige für dich. Falls du in deinem Lieblings-Battle-Royale-Spiel noch ein wenig mehr Pepp brauchst, kannst du dir auch ansehen, was In-Game-Währungen wie V-Bucks für dich bereithalten.

Vergleichbar mit Netflix, aber für Spiele

Du kannst dir den Xbox Game Pass als das Netflix der Spiele vorstellen. Du zahlst eine monatliche Gebühr und schon hast du eine riesige Spielesammlung zur Hand. Du willst etwas Neues probieren? Kein Problem. Du fühlst dich nostalgisch und möchtest ein altes Lieblingsspiel wieder spielen? Die Chancen stehen gut, dass es ebenfalls verfügbar ist. Du musst nicht mehr jedes Mal eine Menge Geld ausgeben, wenn du etwas Neues ausprobieren willst. Es geht darum, Optionen zu haben, ohne sich zu verpflichten, und wem würde das nicht gefallen?

Immer etwas Neues

Das Beste an den Xbox Game Pass Angeboten ist, dass sie immer wieder mit neuen Spielen aktualisiert werden. Selbst wenn du es irgendwie schaffst, einen Großteil der Spiele durchzuzocken (Hut ab, wenn du das tatsächlich getan hast), gibt es immer etwas Neues am Horizont. Außerdem ist Xbox sehr gut darin, Neuerscheinungen in den Game Pass aufzunehmen, sodass du manchmal die neuesten Titel spielen kannst, ohne sie direkt kaufen zu müssen.

Probiere es einfach aus

Du bist dir nicht sicher, ob du wirklich auf Strategiespiele stehst? Oder vielleicht hast du dich schon immer gefragt, ob dir RPGs gefallen würden? Mit dem Game Pass kannst du alle möglichen Spiele ausprobieren, ohne sie gleich kaufen zu müssen. Das ist eine tolle Möglichkeit, verschiedene Genres zu entdecken und neue Lieblingsspiele zu finden, ohne ein Risiko einzugehen. Wenn dir ein Spiel nicht gefällt, ist das nicht weiter schlimm – geh einfach zum nächsten Spiel über.

Der Deal wird noch besser

An dieser Stelle wird es noch interessanter. Wenn du ein Spiel findest, das du absolut liebst, und dich entscheidest, es zu kaufen (zusammen mit allen DLCs), bekommst du als Game Pass-Mitglied meist einen Rabatt. So kannst du für den Preis deines Abonnements nicht nur eine Menge Spiele zocken, sondern sparst auch noch Geld bei den Spielen, die du für immer behalten willst.

Und nun zu den V-Bucks…

Also gut, schalten wir kurz einen Gang zurück. Du bist gerade dabei, deinen Game Pass auszuprobieren und alle möglichen Spiele auszuprobieren, und dann landest du doch wieder bei Fortnite. Du hast ein paar neue Skins ins Auge gefasst, vielleicht ein paar Gleiter, und die Fortnite V-Bucks schreien förmlich nach dir. Das ist der Punkt, an dem die Schönheit des Spiels in der heutigen Welt wirklich glänzt. Du kannst von deinen zahlreichen Xbox Game Pass Titeln aus direkt in Fortnite einsteigen und die V-Bucks nutzen, um dir die Ausrüstung zu kaufen, von der du schon immer geträumt hast.

Der Xbox Game Pass ist also nicht nur ein gutes Angebot, er ist ein Muss für jeden, der Spiele liebt. Er hält dein Gaming-Leben frisch und aufregend, und wenn du dein Fortnite-Erlebnis ein wenig aufpeppen willst, sind die V-Bucks nur ein paar Klicks entfernt. Außerdem gibt es auf digitalen Marktplätzen wie Eneba fantastische Angebote. Es geht darum, Spaß zu haben, neue Welten zu erkunden und die Freiheit zu genießen, zu spielen, was du willst und wann du willst.