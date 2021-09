The Bookwalker angekündigt

Der Publisher tinyBuild ist vor allem für die Spiele Hello Neighbour oder auch SpeedRunners bekannt. Spiele wie diese bewegen sich zwar nicht gerade im Blockbusterbereich, dafür bekommen wir dank dem Publisher aber viele kleine Indie Perlen serviert. In die selbe Richtung geht The Bookwalker, welches tinyBuild gerade erst auf dem tinyBuild Connect-Event angekündigt hat. Das Spiel von Do My Best, ist ein Abenteuerspiel, das die Geschichte von zwei Brüdern erzählt, die durch die Welten verschiedener Bücher reisen, um legendäre Gegenstände zu stehlen.

Do My Best, das Studio hinter The Bookwalker, besteht aus nur zwei Personen. Vor The Bookwalker haben sie das Survival-Spiel The Final Station entwickelt. Eine Demo zum neuen Spiel des Teams soll auf dem Steam Next Festival am 01. Oktober 2021 veröffentlicht werden.

The Bookwalker soll 2022 auf Steam erscheinen.

Ankündigungstrailer: