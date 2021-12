TAITO EGRET II mini kommt mit einer exklusiven Version in den Westen

Die Sega und Nintendo Mini Konsolen haben bereits bewiesen, dass ein Markt für solche Produkte existiert. Nun hat sich der Mutterkonzern von Strictly Limited Games und ININ Games die Rechte an der TAITO EGRET II mini gesichert, die bisher nur in Japan erhältlich war. United Games Entertainment hat den Plan die Konsole 2022 auf den Markt zu bringen und das nicht nur in Nordamerika, sondern auch in Europa. Bisher hat der Konzern schon die einzelnen Titel des japanischen Herstellers veröffentlicht, weshalb die neue Kooperation lediglich eine Frage der Zeit war.

Die EGRET II mini ist eine originalgetreue, miniaturisierte Version des erfolgreichen Arcade-Kabinetts TAITO EGRET II, die mit speziellen Inhalten und Funktionen ausgestattet ist, die sie zu einem Muss für Spieler machen:

Insgesamt 40 vorinstallierte Spiele, darunter Klassiker wie Space Invaders, Lunar Rescue, Bubble Bobble, Darius Gaiden und viele mehr

5-Zoll-Drehbildschirm im Format 4:3 (Auflösung 1024×768) für horizontale und vertikale Ausrichtung und optimale Anpassung an das gewählte Spiel

Joystick individuell für jedes Spiel einstellbar – einfaches Umschalten von 8 Richtungen auf 4 Richtungen

HDMI-Ausgang, um die Spiele auch auf dem TV zu spielen

Zwei USB-Typ-A-Controller-Anschlüsse für die verschiedenen EGRET II Mini-Controller (die separat erhältlich sind)

Stromanschluss über USB-Typ-C-Port

SD-Kartensteckplatz, um noch mehr Spiele hinzuzufügen

Eigener integrierter Sound über Stereolautsprecher

Anleitungsfeld für austauschbare Anleitungskarten

Spezielle Ingame-Features wie: Speicherstände, einstellbare Leben und Schnellfeuer

Zusätzlich zu den 40 vorinstallierten Spielen auf der Konsole können über eine SD-Karte, die im EGRET II mini Paddle and Trackball Game Expansion Set enthalten ist, 10 weitere Spiele hinzugefügt werden, darunter Strike Bowling, Arkanoid, Plump Pop und sieben weitere TAITO-Klassiker.

Damit stehen mit der EGRET II mini insgesamt unglaubliche 50 Spiele verschiedener Genres von 1978 bis 1997 zur Verfügung!

Über United Games Entertainment GmbH

United Games Entertainment bietet Spielern auf der ganzen Welt begehrte Spiele, Sammlereditionen und Merchandising-Artikel an. Am bekanntesten sind sie für veröffentlichte Titel wie Space Invaders Invincible, Bubble Bobble 4 Friends, WonderBoy: Asha in Monster World und Clockwork Aquario.

United Games Entertainment ist die Muttergesellschaft von vier Labels, die ein Netzwerk bilden, das sich zu 100 % den Interessen und Bedürfnissen von Spielern widmet. Das Verlagslabel Strictly Limited Games hat sich auf die Veröffentlichung von limitierten, physischen Sammlereditionen spezialisiert und vertreibt diese exklusiv direkt an Endkunden in mehr als 100 Ländern. Das Verlagslabel ININ Games konzentriert sich auf die weltweite Vermarktung herausragender Retro-, Indie- und Arcade-Perlen über den Einzelhandel und die digitalen Stores von Sony und Nintendo. Die Portale Gamesrocket.de und McGame.com bilden zusammen den größten deutschen Online-Store für digitale Konsolen- und PC-Spiele.

Mehr Informationen finden Sie unter https://www.unitedgames.io/.

Über TAITO Corporation

Die TAITO Corporation (TAITO) ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Square Enix Holdings Co., Ltd. Mit Hauptsitz in Tokio, Japan, betreibt TAITO Kerngeschäfte wie den Betrieb von Spielhallen, die Herstellung von münzbetriebenen Spielautomaten und die Bereitstellung von Inhalten für Mobiltelefone. TAITO hat mit der Spielhallenlegende SPACE INVADERS weltweit für Furore gesorgt und Fan-Lieblinge wie PUZZLE BOBBLE (BUST-A-MOVE) und ARKANOID entwickelt. Heute begeistert TAITO weiterhin Spieleliebhaber aller Generationen mit klassischen und neuen familienorientierten Titeln auf den neuesten Spieleplattformen. TAITO bietet eine breite Palette von Unterhaltungserlebnissen mit dem Ziel, die Verbraucher mit frischen Überraschungen und neuen Entdeckungen zu versorgen.

Weitere Informationen über TAITO finden Sie im Internet unter https://www.taito.co.jp/en.