Streets of Rage 4 – Retro Trailer

Die Entwickler von Streets of Rage 4 zeigen einen neuen Trailer für das Beat ‚em up.

Neben den fünf Kämpfern im neusten Teil der Streets of Rage Serie, kommen noch 12 weitere Charaktere zum Freischalten, dazu. Dabei handelt es sich um Charaktere, die in den vorigen Teilen vorgekommen sind. Diese Kämpfer sehen nicht nur so aus wie in den Klassikern, sondern spielen sich auch genau so. Zusätzlich zu den klassischen Charakteren kann auch der alte Soundtrack freigeschaltet werden. Alles in allem ein Fest für Fans der Retro spiele, aber auch ein guter Einstiegspunkt für Neulinge.

Streets of Rage 4 erscheint für Xbox One, Playstation 4, PC und Nintendo Switch. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt, aber es soll nicht mehr lange dauern.