Gamescom 2026 – Total War Warhammer 40K – Für den Imperator!

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Auch dieses Jahr durften wir wieder mehrere SEGA Spiele anspielen darunter auch das neue Total War Warhammer 40k.

Total War ist eine Strategieserie, die es schon sehr lange gibt. Warhammer ist auch nichts Neues für die Entwickler, da es schon drei Spiele aus dem Franchise in Total War gibt. Diesmal gehen wir aber nicht in die Fantasyversion, sondern in das dunkle Sci‑Fi-Universum.

In der Demo konnten wir drei Missionen anspielen:

Ein Tutorial für die echtzeit Schlachten

Ein Tutorial für die rundenbasierte Strategiekarte

Eine Herausforderung

Insgesamt haben wir eine Stunde gespielt, was genug Zeit war,war um alle drei Missionen zu spielen. Die Tutorials waren für mich sehr nützlich, da ich keine Erfahrung mit der Total-War-Serie habe, und dadurch kann ich euch die Sicht eines Neulings zeigen. Schnell habe ich Formationen, Unterstützung, Deckung und andere Mechaniken verstanden und konnte damit die Orks, mit meinen Space Marines, besiegen. Noch alles sehr einfach und überschaulich, ist ja auch nur ein Tutorial gewesen.

Dann geht es auf die Strategiekarte. Hier ist alles rundenbassiert und erinnert an Spiele wie Civilization. Man bewegt seine Anführer über eine Große Karte in gebiete um territorium einzunehmen und mehr Geld und Materiallien zu bekommen. In Stützpunkten kann man neue Einheiten herstellen die man dem Anführer dann zuweisen kann. Diese Mission war recht kurz und war sehr simple gehalten, ich denke das da noch viel mehr dazu kommt.

Und zu guter Letzt kam die Schwere Mission, in der man eine Schlacht gegen massen von Orks gewinnen muss. Hier wird alles gefragt was ich in dem Tutorial gelernt habe. Der Entwickler hatte uns noch vorher gesagt das er bis zu unserem Termin erst sechs Leute gesehen hat die es geschafft haben diese Schlacht zu gewinnen.

Challenge Accepted

Meine Space Marines nehmen Deckung in einer Ruine und erledigen einen Großteil der Orks mit minimalen Verlusten. Dann kommt eine riesige Armee aus dem Nichts und überrascht meinen Trupp. Also rufe ich meine Terminatoren zur Unterstützung und hole alles, was ich an Reserve noch zur Verfügung habe. Ich schicke einen Trupp an die Front, bewaffnet mit Chainswords, und klankiere mit den restlichen Einheiten. Ich sehe, wie ich die Orks immer weniger finde, und denke mir: „So schwer war das ja gar nicht“.

Und dann am Horizont kommt der Ork-Chef mit dem Rest der Armee. Und ich kann euch sagen, es war ein anstrengender Kampf. Viele meiner Truppen sind gestorben. Und zum Schluss habe ich es geschafft, den Ork-Chief zu besiegen, doch leider hatte er noch so viele Einheiten, dass ich komplett ausgelöscht wurde. Während dieser Mission habe ich die ganze Zeit mitgeschwitzt und war für jeden gefallenen Ork dankbar. Ein phänomenales Spiel, ich hatte eine Menge Spaß und freue mich schon auf die Vollversion.

Jetzt frage ich mich nur: „Warum habe ich so lange gewartet, um Total War zu spielen?“ Was der Entwickler noch zum Schluss gesagt hat, ist, dass Total War: Warhammer 40K zusätzlich zum PC auch noch für Konsolen erscheint und dass er uns gerne die Controllersteuerung gezeigt hätte, da er sehr stolz darauf ist, wie gut diese geworden ist. Also gibt es keine Ausreden mehr: PC oder Konsole, alle können in den Krieg gehen.

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Fakten zu Total War Warhammer 40K

Kategorie Information Entwickler Creative Assembly Publisher SEGA Genre Strategie Release Noch nicht bekannt Plattformen Xbox Series X|S, Playstation 5,

PC

Total War: Warhammer 40K Trailer