Gamescom 2026 – Alien Isolation 2 – Der Apex Predator ist zurück!

Ein neues Jahr und natürlich auch wieder eine neue Gamescom! Auch dieses Jahr waren wir wieder in Köln unterwegs, um uns ein paar Spiele für euch anzuschauen. Auch dieses Jahr durften wir wieder mehrere SEGA Spiele anspielen darunter auch das neue Alien Isolation 2.

In unserem Meeting durften wir selbst Hand anlegen und den Prolog anspielen. Wir übernehmen die Rolle von der neuen Protagonistin Blake. Wir wachen in einem gepanzerten Fahrzeug auf und werden direkt in eine Konversation mit unseren zwei anderen Teammitgliedern involviert. Auf einem Planeten, der von starken und auch gefährlichen Stürmen heimgesucht wird, sind unsere Charakter auf dem Weg zurück zur Colony, als ein Stück der Raumstation vom ersten Spiel plötzlich auf dem Planeten einschlägt. Blake will die Stelle untersuchen, bevor der Sturm zu stark wird.

Wir sind nur einige Monate nach den Geschehnissen vom Alien Isolation, das 2014 erschienen ist. Und nach einer kurzen Überredung von Blake mit dem Fahrer des Fahrzeugs, steigen wir aus dem Gefährt aus und dürfen die Steuerung übernehmen. Die Atmosphäre ist direkt spürbar. Durch die Dunkelheit kann man nicht viel sehen ohne seine Taschenlampe, es ist nass, es stürmt und überall liegen umgefallene Bäume oder andere Sachen herum.

Auf zur Absturzstelle!

Während man die Umgebung erforscht, bekommt man eine kleine Einweisung in die Steuerung. Hier hat sich zum Vorgänger nichts verändert, bis man die Absturzstelle erreicht. Jetzt geht es darum, einen Eingang zu finden. Was mir direkt gut gefallen hat, war, dass wir hier keine gelbe Farbe haben oder einer der NPCs mir sagt, was ich machen soll. Ich musste selbst nach einem Eingang suchen, was tatsächlich etwas länger gedauert hat, als ich gedacht hätte.

Ich hatte die Luke für den Notausgang mehrfach gesehen, aber wenn man nicht in die Nähe von dem Hebel zum Öffnen zielt, hat man auch keine „Drücke X zum Öffnen“-Nachricht bekommen. Die Begeisterung war groß in mir, dass man nicht einfach zu der Lösung hingeführt wird und das Spiel einem so beibringt, wie die Schalter aussehen, und man mehr auf seine Umgebung achten muss.

Sobald ich in den abgestürzten Teil hineingehe, kommt das Feeling vom Vorgänger zurück. Dunkle Gänge mit Geräuschen aus jeder Ecke, zufällige Luftstöße, die einen aufschrecken lassen, und das Gefühl, dass hinter jeder Ecke ein Xenomorph auf einen wartet. Blake hat die Möglichkeit, defekte Geräte zu reparieren, sie braucht nur genug Materialien dafür, und um den Strom wiederherzustellen, müssen wir den Schalter reparieren. Also machen wir uns im Dunkeln mit unserer Taschenlampe auf die Suche nach Teilen. Sobald wir den Strom wieder angeschaltet haben, können wir mehr von der Station erforschen. Und natürlich treffen wir auch auf das Alien, das anfängt, uns zu Jagen.

Obwohl ich in einem Raum mit mehreren Leuten war, der sehr hell war, und die Lautstärke auch nicht optimal für ein Horrorspiel mit dichter Atmosphäre war, bin ich doch ab und zu mal aufgeschreckt und habe meine Zeit mit Alien Isolation 2 sehr genossen. Jeder Fan vom Vorgänger und Horror im Allgemeinen, kann sich hier auf ein gutes Gruselerlebnis freuen.

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Fakten zu Alien Isolation 2

Kategorie Information Entwickler Creative Assembly Publisher SEGA Genre Action, Horror Release Noch nicht bekannt Plattformen Xbox Series X|S, Playstation 5,

Nintendo Switch 2, PC

Alien Isolation 2 Trailer