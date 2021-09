Spider-Man 2 für die PS5 angekündigt

Spider-Man und Spider-Man: Miles Morales von Insomniac Games gehören zu den besten und beliebtesten Spielen der PS4. Beide Spiele sind in verbesserter Form auch auf der PS5 erschienen. Lange warten Fans nun also auf den nächsten Teil des PlayStation Spider-Man Universum. Auf der State of Play am 9. September 2021 war es dann soweit: Sony veröffentlichte den ersten Trailer zu Spider-Man 2.

Im Trailer selbst bekommen wir kein Gameplay zu sehen. Der gemeinsame Kampf von Peter Parker und Miles Morales lässt aber darauf schließen, dass der nächste Teil der Spider-Man Spiele auf Koop-Moves setzen wird. Weiterhin klingt die Stimme im GCI-Trailer nach Kraven the Hunter, einem bekannten Schurken in den Spider-Man Comics. Am Ende des Trailers können wir dann auch noch einen Blick auf Venom erhaschen, der im ersten Teil schon mehrfach angeteasert wurde.

Ein Releasedatum steht noch nicht fest. Auch ob das Spiel noch neben der PlayStation 5 auf der PlayStation 4 erschienen wird, wurde noch nicht bestätigt. Wir halten euch zumindest in Bezug auf neue Informationen auf dem Laufenden!

Marvel’s Spider-Man 2 Enthüllungstrailer: