Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition angekündigt

Scott Pilgrim vs. The World oder Scott Pilgrim gegen den Rest der Welt, ist eine Comic-Reihe von Bryan Lee O’Malley. 2010 wurde eben diese Comic-Reihe als Film adaptiert und kam bei Fans, sowie Kritikern gut an. Im gleichen veröffentlichte Ubisoft ein Videospiel, welches von Comics und dem Film inspiriert war. Damals erschien das Spiel lediglich für die PlayStation 3 und die Xbox 360. Nun gab Ubisoft auf dem neusten Ubisoft Forward Event bekannt, dass Scott Pilgrim vs. The World: The Game auf aktuellen Konsolen zurückkehren wird.

Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition heißt die neue Version des alten Beat ’em up Hits. Neben dem Basis Spiel sind auch die Addons Knives Chau und Wallace Wells. Durch beide Addons bekommen die Spieler zwei zusätzliche Charaktere, sowie einen Multiplayer-Modus, den man Offline und Online verwenden kann. Als Releasedatum wird im Trailer Holiday 2020 genannt, was bei uns ungefähr die Weihnachtszeit ist. Zudem wird das Spiel auf PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Stadia spielbar sein.

Ankündigungstrailer zu Scott Pilgrim vs. The World: The Game – Complete Edition