Prügelt euch mit Disney Charakteren im Apple-exklusiven MOBA Disney Melee Mania

Pokémon Unite hat bewiesen, dass das MOBA Genre auch auf andere großen Marken übertragbar ist. Diese Aussage mag zwar ziemlich gewagt klingen, so kann man der Beliebtheit des Genres nur wenig Entgegenhalt. Egal ob League of Legends oder Dota 2, wir bewegen uns in Preispool von bis zu 40 Millionen US-Dollar. Kein Wunder also, dass Disney und Apple nun auch ein Stück vom Kuchen haben wollen. So kündigte Apple mit Disney Melee Mania ein MOBA an, das exklusiv für die Apple-Arcade erscheinen wird. Zwar bekamen wir bisher nur einen kleinen Teaser auf Twitter und erste Informationen im App Store, diese sind aber bereits so vielfältig vorhanden, dass eine Berichterstattung über das Spiel sinnvoll ist.

Alle bekannten Charaktere

So bekamen wir folgende Charaktere von Disney und Pixar bereits im ersten Trailer vorgeführt:

Ralph (Ralph reichts)

Vaiana (aus dem gleichnamigen Film)

Elsa (Die Eiskönigin)

Buzz Lightyear (Toy Story)

Mickey Mouse (mit seinem Zauberlehrlingskostüm)

Frozone (Die Unglaublichen)

Bing Bong (Alles steht Kopf)

Jasmin (Aladdin)

Timon (Der König der Löwen)

Maleficent (Dornröschen)

Viele weitere Informationen

Auf der offiziellen Website des App Stores gibt es dann noch weitere Informationen zum Spiel nachzulesen:

Macht das Licht an! Hört die Fans brüllen! Disney Melee Mania ruft alle würdigen Wettkämpfer auf, ins Rampenlicht zu treten! In dieser schillernden Arcade-Kampfarena tritt dein Holo-Team aus kampfbereiten Disney- und Pixar-Champions in rasanten 3v3-Multiplayer-Schlachten an. Von Wreck-It Ralph, Elsa und Mickey bis hin zu Frozone, Vaiana, Buzz Lightyear (und mehr!) – wähle aus mehreren holografischen Disney- und Pixar-Champions und sammle Punkte mit ihren einzigartigen Fähigkeiten. Genieße das Chaos beim Ausweichen vor Hindernissen, während du dich in lustigen und wilden Nahkämpfen prügelst.

– 5-Minute Melees – Blitzschnelle Spiele für Kämpfe im Eiltempo. Kämpfe clever, damit jeder Moment zählt!

– 12 Champions – Wähle deine 3-köpfige Gruppe aus einem Holo-Roster mit Disney- und Pixar-Champions aus und verbessere sie!

– Mehrere Spielmodi – Neue Herausforderungen, um deine Fähigkeiten und Upgrades zu testen!

– Passe deine Kämpfe an – Ziehe Charakterkostüme an und rüste dich mit auffälligen Trails aus!

– Regelmäßige Events – Absolviere täglich Matches für einmalige Preise!

Hol dir den Sieg, aber werde nicht übermütig – es gibt immer einen neuen Herausforderer, der darauf wartet, dich aus dem Rampenlicht zu stoßen. Spiele, um neue Champions freizuschalten und ihre Kräfte zu verbessern, um einen Sieg zu erringen, der alles andere als virtuell ist! (Diese Informationen wurden eins zu eins mit deepl.com aus dem Original übersetzt und könnten daher Fehler enthalten)

Disney Melee Mania erscheint diesen Dezember für die Apple-Arcade und damit exklusiv für IOS-Geräte, ob der Titel auch noch für andere Geräte erscheint, bleibt abzuwarten.