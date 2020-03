ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! ab sofort für Mobilgeräte verfügbar

BANDAI NAMCO Entertainment Inc., führender Publisher von Anime-Videospielen, gibt heute bekannt, dass ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! – das erste ONE PIECE-Match 3-Puzzle für Mobilgeräte – offiziell weltweit kostenlos für iOS-Geräte im App Store und für Android-Geräte auf Google Play erhältlich ist.

Zur Feier des offiziellen Starts von ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! bietet BANDAI NAMCO Entertainment Inc. allen Spielern die folgenden Ingame-Belohnungen:

Eine 2-Star Chopper Unit

2100x Rainbow Pearls

4x Transponder Snails

1x Rainbow Piece

1x Bomb Piece

4x Arrow Pieces

23.000x Berries

100x Decor Coins

ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! gibt auch Hobbypiraten Gelegenheit, die tückische See der Grandline zu erkunden – mit ausgetüftelten Match-3-Gefechten, die von Spielern schnell erlernt sind. Zudem finden und sammeln die Spieler auf ihrer Reise in echter Piratenmanier Schätze, die sie dazu einsetzen können, ihre persönlichen Inseln zu dekorieren.

ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! verwandelt die ONE PIECE-Charaktere in hinreißende Bonbons. Ruffy, Zorro, Sanji, Nami, Robin und der Rest der Strohhutbande haben noch nie so süß ausgesehen – und selbst Law, Doflamingo, Buggy und Mihawk wurden für diese neue Variante der weltbekannten ONE PIECE-Geschichte auf niedliche Weise überarbeitet.

Heute hat BANDAI NAMCO Entertainment Inc. zudem die offizielle Instagram-Seite von ONE PIECE BON! BON! JOURNEY!! eröffnet. Weitere Informationen gibt es auf der offiziellen Facebook-Fanpage. Die Spieler können die Social Media-Integration des Spiels nutzen, um ihre Erlebnisse mit Freunden zu teilen, indem sie Punktestände vergleichen, Geschenke senden und mehr.