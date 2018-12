Nitro Concepts S300 Gaming Stuhl Urban Camo bei uns im Test

Unser Partner Caseking hat unseren Paketboten vor Weihnachten noch vor eine Herausforderung gestellt. Ein nettes Paket mit knapp 30 KG musste irgendwie in unsere Redaktion. Und da wir im zweiten Stock wohnen, könnt ihr euch die Laune des Paketboten sicherlich bildlich vorstellen. Es handelt sich dabei um den Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl Urban Camo.

Der Nitro Concepts S300 Gaming Stuhl Urban Camo ist ein Gaming-Stuhl mit Tarnmuster und hat einen speziellen Stoffbezug in Urban Camo. Die Nitro Concepts S300 Serie bietet dabei unterschiedliche Farben an, damit jeder Geschmack getroffen werden kann. Wichtig bei den Gaming-Stühlen der Nitro Concepts Reihe ist aber ebenfalls die bequeme Kaltschaumpolsterung und die flexiblen Verstellmöglichkeiten. Und wer ein wenig mehr auf die Waage bringt, muss sich auch keine Sorgen machen. Der Gaming-Stuhl ist bis zu 135 kg belastbar und klappt somit auch bei mir ;).

Inspiriert wurden die Macher der Nitro Concepts Serie durch den Rennsport, was man beim Aufbau und später beim Sitzen auch gut merkt. Ihr fühlt euch wirklich wie in einem Rennsitz und euer Rücken bedankt sich bei der tollen Ergonomie des Stuhls. Bequem und an vielen Stellen verstellbar ist euer Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl euer treuer Begleiter in stürmischen Situationen am Schreibtisch. Egal ob ihr euch entspannt zurücklehnen wollt oder spannende Schlachten schlagen müsst – euer Gaming-Stuhl sorgt für den passenden Sitzkomfort.

Bei dem Urban Camo Style haben sich die Entwickler auch durch die Gamer inspirieren lassen und besitzt somit einen einzigartigen Look. Gerade in Zeiten von Call of Duty oder Battlefield sind Tarnmuster in aller Munde und sorgen besonders beim Zocken für ein Ausrufezeichen. Interessant dabei: Der Urban Camo Look ist dabei für städtische Gefechtssituationen üblich..sollte man vielleicht auch mal wissen und war uns vorher so auch nicht so bekannt. Eure virtuellen Schlachten auf dem Kriegsfeld könnt ihr dem Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl also auch optisch begleiten. Ob ihr mit einem Tarnanzug auf dem Stuhl sitzt bleibt euch überlassen.

In Sachen Qualität haben sich die Entwickler des Gaming-Stuhls besondere Mühe gegeben und ein stabiles Stahlgestell sowie eine besondere Kaltschaumpolsterung hinzugefügt. Bei anderen Stühlen kennt man nach einer Weile das nervige Quitschen der Räder oder das Abbrechen der Armlehnen. Das gehört hier endlich der Vergangenheit an. Dank maschineller Fertigung gibt es nicht nur fehlerfreie sondern auch lange haltbare Konstruktionen. Den Nitro Concepts S300 Gaming-Stuhl bekommt ihr bereits hier für knapp 215 €.

Die Kaltschaumpolsterung bietet nicht nur Langlebigkeit sondern auch eine besonders hohe Dichte. Der offenporige und verformungsresistente Kaltschaum ist atmungsaktiv bietet lange Formstabilität. Noch viel wichtiger und erwähnungswert sind die zahlreichen Anpassungsmöglichkeiten. So lässt sich der Gaming-Stuhl mit dem Klasse-4-Druckluftheber um 13 cm von 48 bis 61 cm in der Höhe verstellen. Die Wippfunktion lässt euch bis zu 14 Grad wippen. Eine passende und vor allem bequeme Sitzhaltung ist bei diesen Möglichkeiten garantiert.

Die 3D-Armlehnen lassen sich, wie der Name schon vermutet, in drei Dimensionen verstellen und somit bekommt jeder im Grunde genommen seine persönliche Armlehne. Wer aber vor dem Schreibtisch lieber mal gemütlich einen Film schauen will, der kann sich die Rückenlehne verstellen. Das geht mit einem Winkel von 90 bis 135 Grad. Wer braucht denn da noch ein Bett? Um das Ganze abzurunden gibt es im Lieferumfang noch zwei komfortable und ergonomisch unterstützende Kissen für den Nacken und Lendenbereich.