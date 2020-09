Nintendo feiert 35 Jahre Super Mario Bros.

Seit der ersten Welt von Super Mario Bros. hat sich für Mario einiges getan: 35 Jahre nach der japanischen Veröffentlichung des Titels spielt der Held mit der roten Mütze nun auch auf Nintendo Switch in zahlreichen Spielen die Hauptrolle.

In einer Video-Präsentation rund um das 35-jährige Jubiläum von Super Mario Bros. stellte Nintendo heute zahlreiche neue Spiele, Produkte und Aktivitäten vor, die sich um den beliebten Helden drehen. Nintendo-Fans können sich dabei auf bekannte Spiele freuen, die erstmals für Nintendo Switch erscheinen: Super Mario 3D All-Stars bietet eine überarbeitete Sammlung der drei modernen Super Mario-Klassiker Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy. Im neuen Online-Mehrspieler-Titel Super Mario Bros. 35 treten 35 Spieler:innen in der Spielwelt von Super Mario Bros. gegeneinander an. Und mit Super Mario 3D World + Bowser’s Fury erscheint eine erweiterte Version des ursprünglich für Wii U erschienenen Super Mario 3D World.

Die Präsentation enthüllte zudem weitere vielfältige Produkte, die noch in diesem Jahr erscheinen und spannende Super Mario-Erlebnisse bieten: In Mario Kart Live: Home Circuit etwa steuern Fans mit Hilfe der Nintendo Switch ein echtes Kart und verwandeln ihr Wohnzimmer so in eine Mario Kart-Rennstrecke. Die Super NES-Spielesammlung Super Mario All-Stars, die bereits ab heute für alle Mitglieder von Nintendo Switch Online verfügbar ist, lässt Spieler:innen in vier klassische Mario-Spiele eintauchen. Zudem erscheint mit Game & Watch: Super Mario Bros. ein kleines, tragbares Spielgerät im Stil der altbekannten Game & Watch-Systeme. Dieses enthält die Spiele Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels und eine Mario-Version des Game & Watch-Spiels Ball. Mario-Fans können das Jubiläum außerdem auch mit verschiedenen spaßigen Aktivitäten in anderen Nintendo-Spielen feiern: So findet etwa in Splatoon 2 ein besonderes Super Mario-Splatfest statt.

Wer neugierig geworden ist, kann sich die vollständige Präsentation unter https://www.nintendo.de/mario35 anschauen.

Die Highlights im Überblick:

Super Mario 3D All-Stars: Drei moderne Super Mario-Klassiker in einer HD-Sammlung: Super Mario 64, Super Mario Sunshine und Super Mario Galaxy erscheinen in optimierter Version für Nintendo Switch. Alle Spiele verfügen über eine höhere Auflösung und wurden so überarbeitet, dass sie den Spieler:innen ein besonders flüssiges Spielerlebnis auf Nintendo Switch bieten. Super Mario 3D All-Stars enthält zudem einen integrieren Musikspielermodus, über den die Spieler:innen jederzeit ihre Lieblingsstücke aus den drei Spielen hören können – und das auch im Standby-Modus der Konsole. Super Mario 3D All-Stars erscheint am 18. September exklusiv für die Konsolen der Nintendo Switch-Familie. Die physische Version des Spiels ist dabei in begrenzter Auflage erhältlich und die digitale Version wird nur bis Ende März 2021 im Nintendo eShop verfügbar sein. Dort können Mario-Fans das Spiel ab heute vorbestellen.

Mario Kart Live: Home Circuit: Nintendo und Velan Studios bringen mit Mario Kart Live: Home Circuit den geballten Rennspaß der Mario Kart-Reihe in die echte Welt. Spieler:innen erwecken mit ihrer Nintendo Switch oder Nintendo Switch Lite ein echtes Kart zum Leben und fordern sich gegenseitig zu spannenden Rennen heraus. Das Kart reagiert dabei auf die Ereignisse im Spiel: Bei Geschwindigkeitsschüben beschleunigt es, und wenn die Spieler:innen im Spiel von einem Item getroffen werden, bleibt das Kart stehen. Bei der Streckengestaltung können die Spieler:innen ihrer Kreativität freien Lauf lassen: Vor dem Rennen kreieren sie ihre eigenen Strecken, indem sie Tore als Wegpunkte platzieren. Im Grand Prix-Modus können die Rennfahrer:innen gegen die Koopalinge antreten und so neue Gestaltungsmöglichkeiten für die Strecken sowie Kostüme für Mario und Luigi freischalten. Außerdem können sie sich im lokalen Mehrspielermodus mit bis zu drei weiteren Spieler:innen hitzige Rennen liefern. Mario Kart Live: Home Circuit ist ab dem 16. Oktober als Mario- oder Luigi-Modell erhältlich.

Game & Watch: Super Mario Bros.: Retro-Fans dürfen sich auf pure Nostalgie freuen, denn dieses neue Sammlerstück ist den Game & Watch-Konsolen der 1980er Jahre nachempfunden, die sich weltweit insgesamt 43 Millionen Mal verkauften. Die ursprünglichen Handheld-Systeme enthielten jeweils ein Spiel und konnten auch als Uhr verwendet werden. Game & Watch: Super Mario Bros. erweitert das klassische Design dabei um ein modernes Steuerkreuz. Enthalten sind die Spiele Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels (in Japan als Super Mario Bros. 2 veröffentlicht) sowie eine spezielle Mario-Version des Game & Watch-Spiels Ball. Darüber hinaus bietet sie eine Digitaluhr mit 35 verspielten Details und Gastauftritten von Mario und seinen Freunden. Game & Watch: Super Mario Bros. erscheint am 13. November.

Super Mario 3D World + Bowser's Fury: Katzen-Mario und seine Freunde ziehen nun auch auf Nintendo Switch ins kunterbunte Abenteuer. Die überarbeitete Version des ursprünglich für Wii U erschienenen Super Mario 3D World lässt die Spieler:innen kooperativen Mehrspielerspaß in einer Reihe ausgefallener Level sowohl lokal als auch online erleben. Welche zusätzlichen neuen Inhalte das Spiel noch bietet, wird zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben. Super Mario 3D World + Bowser's Fury erscheint am 12. Februar 2021 für Nintendo Switch. Zeitgleich werden auch Katzen-Mario und Katzen-Peach als neue amiibo-Figuren im Doppelpack erhältlich sein.

Super Mario Bros. 35: Willkommen bei Super Mario Bros. … mit 35 Spieler:innen! In diesem Online-Wettkampf treten 35 Kontrahent:innen gegeneinander an, um als letzter Mario das Rennen zu machen. Besiegte Gegner werden in die Level anderer Spieler:innen geschickt – doch das funktioniert auch umgekehrt. Um im Rennen zu bleiben, können Spieler:innen hilfreiche Items einsetzen. Super Mario Bros. 35 ist ab 1. Oktober in digitaler Form exklusiv für Mitglieder von Nintendo Switch Online erhältlich und kann bis zum 31. März 2021 gespielt werden.

Super Mario All-Stars: Diese Sammlung von Super NES-Klassikern enthält überarbeitete Versionen von Super Mario Bros., Super Mario Bros.: The Lost Levels, Super Mario Bros. 2 und Super Mario Bros. 3 mit verbesserter 16-Bit-Grafik. Ab heute ist diese Sammlung auf Nintendo Switch Online verfügbar!

Super Mario-Events: Bis März 2021 finden zahlreiche Aktivitäten zu Ehren des 35. Jubiläums von Super Mario Bros. statt: Vom 9. bis 22. September findet in Mario Kart Tour ein spezielles Super Mario Kart Tour-Event statt, in dem sich Mario (SNES) und Donkey Kong Jr. (SNES) aus Super Mario Kart die Ehre geben. Im Laufe des Jahres erscheinen zudem historische Super Mario-Artikel sowie Produkte zum 35. Jubiläum im My Nintendo Store. Spieler:innen von Super Mario Maker 2 können im November an einem Ninji-Speedrun im Jubiläumsdesign teilnehmen. Auch in Super Smash Bros. Ultimate wird das Jubiläum gefeiert: Im November und Dezember dreht sich bei einem Online-Turnier alles um Kämpfer:innen, Stages und Items aus der Super Mario-Reihe. Im Januar 2021 können Inklinge und Oktolinge in einem Super Mario-Splatfest in Splatoon 2 die folgende Frage klären: Welches Super Mario-Item ist besser – der Superpilz oder der Superstern? Passende Schlüsselanhänger gibt es vor dem Splatfest als My Nintendo-Belohnungen. Im My Nintendo Store werden auch besondere Splatfest-T-Shirts erhältlich sein. Möbel im Super Mario-Design werden ab März 2021 in Animal Crossing: New Horizons verfügbar sein.

Weitere Super Mario-Produkte: Zusätzlich zu diesen Aktivitäten sind ab sofort auch diverse Produkte im Super Mario-Design erhältlich. Monopoly Super Mario Celebration von Hasbro ist jetzt weltweit im Handel verfügbar. Kinder Joy-Produkte im Super Mario-Design sind aktuell erhältlich. Das LEGO Nintendo Entertainment System-Set ist jetzt exklusiv in LEGO-Stores zu finden. Diverse LEGO Super Mario-Sets gibt es weltweit im Handel, darunter das Abenteuer mit Mario – Starterset.

Aktuelle Informationen rund um Super Mario finden sich auf der offiziellen Website zum 35. Jubiläum von Super Mario Bros. sowie dem offiziellen deutschsprachigen Super Mario-Twitter-Konto.

Nintendo feiert den 35. Geburtstag von Super Mario Bros. mit einer Vielzahl von Spielen, Produkten und Events. Fans dürfen sich also auf kunterbunte und abwechslungsreiche Feierlichkeiten freuen.