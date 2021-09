Marvel’s Avengers – Roadmap für 2021 vorgestellt

Marvel’s Avengers hatte einen schwierigen Start. Das mag für viele vielleicht untertrieben klingen, aber zumindest hat das Spiel immer noch eine stabile Spielerbasis. Wie lange es noch anhält, oder ob Crystal Dynamics den Karren doch noch aus dem Dreck zieht, ist derzeit nicht abzusehen. Zumindest hat Crystal Dynamics nun eine Roadmap für das restliche Jahr 2021 vorgestellt.

Neben der bereits erschienen War for Wakanda Erweiterung, kommen Events aus der Vergangenheit zurück, einige Systeme werden überarbeitet und ein erster Raid wird implementiert. Auch soll endlich Spider-Man als exklusiver neuer Held auf der PlayStation erscheinen. Ob sich das Team an die Roadmap halten kann, bleibt abzuwarten. Für mehr Informationen schaut doch einfach mal beim State of the Game Update #2 vorbei.

Marvel’s Avengers ist auf PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X und PC erhältlich. Auch könnt ihr euch das Spiel mithilfe unseres Links auf Instant-Gaming billiger kaufen.