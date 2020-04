JAAAAA – The Last of Us 2 erscheint am 19. Juni

Wir waren enttäuscht als wir die Verschiebung von The Last of Us 2 verkünden mussten, doch nun gibt es endlich mal gute Nachrichten in der beschi…. Corona Zeit. Wie Sony offiziell bestätigt steht der Veröffentlichung am 19. Juni nix mehr im Wege:

Unsere Teams bei Sony Interactive Entertainment und Worldwide Studios nähern sich Entwicklungsmeilensteinen und sehen sich mit einer von COVID-19 veränderten Welt konfrontiert. Gleichzeitig müssen wir uns immer wieder an die sich ständig verändernde Situation anpassen.

Angesichts einiger Beeinträchtigungen unserer normalen Arbeitsweise wollten wir PlayStation-Spieler bezüglich der Veröffentlichungsdaten der sehnsüchtig erwarteten exklusiven PlayStation 4-Titel auf den neuesten Stand bringen.

Dank der zurückkehrenden Normalität in der globalen Vertriebsumgebung freue ich mich euch mitteilen zu können, dass The Last of Us Part II am 19. Juni erscheinen wird. Die Veröffentlichung von Ghost of Tsushima folgt am 17. Juli.

Ich möchte den beiden Teams bei Naughty Dog und Sucker Punch Productions persönlich zu ihren Erfolgen gratulieren und mich bei ihnen bedanken. Wir wissen, dass es unter diesen Umständen nicht einfach ist, die Ziellinie zu erreichen.

Beide Teams haben hart daran gearbeitet, erstklassige Erfahrungen zu entwickeln und wir können kaum eure Eindrücke abwarten, wenn die beiden Spiele in nur wenigen Monaten erscheinen. Abschließend möchte ich mich bei der PlayStation-Community für ihre kontinuierliche Unterstützung und Geduld bedanken.