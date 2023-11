Das nächste Remastered steht vor der Tür. Sony hat The Last of Us II Remastered für die Playstation 5 angekündigt und gleich noch einen Release-Termin rausgehauen. So wird der Titel von Naughty Dog am 19. Januar 2024 erscheinen.

Es gibt auch einen passenden Ankündigungstrailer zu The Last of Us II Remastered

Habt ihr Bock drauf oder langsam die Schnauze voll von den ganzen Remastered Versionen? Wir sind gespannt auf eure Meinungen.