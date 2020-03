Grenzenlos kreativ sein und spielen mit dem Xbox One S Roblox Bundle

Roblox und Xbox geben heute bekannt, dass das Xbox One S Roblox Bundle für 299,99 Euro ab sofort bei ausgewählten Händlern und online im Microsoft Store erhältlich ist.

Im Xbox One S Roblox Bundle enthalten ist eine Xbox One S mit 1 TB Speicherplatz, ein Xbox One Wireless Controller, eine einmonatige Testversion des Xbox Ultimate Game Passes und ein kostenloser Download von Roblox. Außerdem gibt es eine Reihe von exklusiven Ingame-Items für Roblox:

Drei exklusive Roblox-Avatare Kijo der rachsüchtige Samurai Metal Menace Mech Brawk Tyson: Federgewichts-Champion

Drei exklusive Roblox-Avatar-Accessoires: Kidomaru die verfluchte Klinge Mecha-Domino-Krone Weltmeisterschaftsgürtel

2.500 Robux für zusätzliche Optionen zur Anpassung von Avataren oder zusätzliche Vergünstigungen in Roblox-Spielen

Roblox ist das ultimative virtuelle Universum, in dem die Spieler und ihre Freunde alles spielen, erschaffen und sein können, was sie sich vorstellen. In „Jailbreak“ leben die Spieler ihre größten Räuber-und-Gendarm-Fantasien aus, während sie in „Themepark Tycoon 2“ die Achterbahnen ihrer Träume konstruieren. Oder sie begeben sich in der Welt von „Adopt Me!“ auf ein magisches Abenteuer auf einer Insel voller exotischer Haustiere. Das ständig wachsende Angebot an von der Community erstellten Spielen auf der Plattform Roblox bietet allen Nutzern immer etwas Neues und Aufregendes zum Entdecken. Weitere Informationen sind auf xbox.com zu finden.

Die Xbox One ist das einzige Konsolensystem, das die besten Spiele der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft abspielen kann. Tausende Spiele sind für das System verfügbar. Nutzer einer Xbox One X oder einer Xbox One S können zudem das ultimative 4K-Unterhaltungserlebnis mit dem integrierten 4K-UHD-Blu-Ray-Player, Premium-Audio mit Dolby-Atmos-Unterstützung und dem fortschrittlichsten Gaming-Netzwerk Xbox Live genießen.

Die größte Roblox-Preisverleihung, die Bloxy Awards, findet am 21. März um 20:00 Uhr statt. Die Veranstaltung wird zum ersten Mal im Spiel übertragen, so dass die Spieler und ihre Freunde zusammen mit den Entwicklern der bedeutendsten Roblox-Spiele von 2019 feiern und Spaß haben können. Jetzt ist also ein guter Zeitpunkt, um das neue Xbox One S Roblox Bundle zu besorgen. Weitere Information sind unter roblox.com/bloxyawards zu finden.

Über Roblox

Roblox hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Welt spielerisch zusammenzubringen. Monat für Monat nutzen mehr als 100 Millionen Menschen rund um die Welt die immersiven Mehrspieler-Erlebnisse von Roblox, um gemeinsam mit Freunden Spaß zu haben und in neue Welten einzutauchen. All diese Erlebnisse wurden von der Roblox-Community selbst entwickelt, zu der mehr als zwei Millionen Bastler gehören. Roblox möchte eine sichere, freundliche und vielfältige Gemeinschaft aufbauen, die inspiriert, die Kreativität fördert und hilft, Beziehungen zwischen Menschen auf der ganzen Welt zu knüpfen. Weitere Informationen sind auf der Webseite corp.roblox.com zu finden.