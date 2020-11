Gigaset E720 – DECT Festnetztelefon im Test

Unser Hardware Partner Gigaset hat uns mit einem weiteren Testobjekt ausgestattet und diesmal dürfen wir ein Auge auf das Gigaset E720 Festnetztelefon werfen. Diese Telefon will besonders bei Menschen mit Beeinträchtigungen punkten und ist somit auch für Senioren gut geeignet. Wir sagen euch was ihr von diesem Gerät erwarten dürft.

Bei Festnetztelefonen denkt man automatisch an Gigaset. Mittlerweile haben sie sich so einen guten Namen gemacht, dass man bei einer Neuanschaffung fast schon nicht mehr an die Marke herumkommt. Natürlich nutzen die Entwickler sowas aus und präsentieren immer wieder neue Geräte um die Position in der Marktwirtschaft halten zu können. Dabei herausgekommen ist das Gigaset E720. Eine Telefon mit vielen Funktionen.

Beginnen wir doch gleich mit den spannenden Funktionen. So verfügt das Gigaset E720 über eine Bluetooth 4.2 Funktion. Ihr könnt damit nicht nur eure Headsets verbinden sondern auch viele andere Bluetooth gesteuerte Geräte. Das hört sich jetzt vielleicht ein wenig seltsam an, weil ihr wollt sicher nicht eure Soundanlage mit eurem Festnetztelefon verbinden. Doch es bringt ganz andere Vorteile mit sich. So bietet das Gigaset E720 mit dieser Funktion einen optimalen Klang für Hörgeräte Träger. Dank der klugen Software passt sich nicht nur der Rufton sondern auch die Hörerlautstärke automatisch der Umgebung an. Eine coole Idee, die besonders für ältere Personen sehr sinnvoll ist. Durch die eingebaute Rauschunterdrückung werden alle anderen Geräusche einfach herausgefiltert.

Natürlich lassen sich die Lautstärke-Regelungen auch manuell bestimmen und per Seitentasten verändern. Dafür bietet das Telefon nicht nur ein übersichtliches Display sondern auch sehr große Tasten, die auch von sehschwächeren Person sehr gut zu erreichen sind. Auch das Display ist gut beleuchtet und dank der großen Schrift gut lesbar. Es geht aber auch noch einfacher. Mit der Voice Annoucment Funktion werden die Ziffern oder Telefonbucheinträge vorgelesen. Und das ist nicht alles: Ihr könnt euch sogar einen Anruf mit Name oder Telefonnummer ansagen lassen. Auch hier ist es wieder ein großer Vorteil für die älteren Personen.

Gigaset setzt viele Hilfsmittel ein um Menschen mit Beeinträchtigungen zu helfen. Da kann man nur den Daumen hoch machen – ein besseres Festnetztelefon für eure Großeltern oder auch Eltern wird es nicht geben. Es hat so viele Vorteile und eine unglaublich einfach Bedienung. Da kann auch die Notruffunktion punkten. Mit nur einer einzigen Kurzwahltaste lassen sich gleich vier Kontakte erstellen, die mit einem Klick sofort erreichbar sind. So ist schnelle Hilfe garantiert und es können viele schlimme Dinge eventuell verhindert werden. Außerdem gibt es einen Schutz gegen Telefonwerbung und Betrugsversuche. Das einzig was ihr ein wenig kritisieren müssen: Das Telefon fällt beim reinsetzen in die Ladeschale schnell heraus. Das hätte man eventuell anders lösen können. Man muss schon den richtigen Punkt treffen, was bei älteren Menschen nicht immer so einfach ist.

Ein Anrufbeantworter rundet das Gigaset E720 ab und bietet somit für einen Preis von ca. 120 Euro ein hochwertiges Produkt, welches besonders durch seine Funktionen und Bedienung überzeugen kann. Das Telefon selber liegt gut in der Hand und bietet eine Laufzeit von satten 300 Stunden ohne Aufladung. Wir empfehlen aber trotzdem das Telefon ruhig immer in die Ladeschale zu setzen. Das Telefonbuch umfasst 200 Einträge und das Display bietet 2,2 Zoll. Es ist übersichtlich und jederzeit gut zu lesen und bietet auch weitere persönliche Einstellungsmöglichkeiten. Auch die verschiedenen Klingeltöne sind interessant und lassen so jeden Kontakt sofort erkennen. Auch der übliche Gigaset Standardton ist natürlich mit dabei. Durch die ECO DECT Funktion könnt ihr mit diesem Telefon noch bis zu 60 Prozent der Stromkosten sparen.

Weitere Infos findet ihr auf der offiziellen Gigaset Website. Wir bedanken uns bei Gigaset für die Bereitstellung des Testmusters.