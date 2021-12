EPOS H6PRO im Test – Warum Zocker sich dieses Headset genauer anschauen sollten

In unserer Hardware Rubrik wurden wir diesmal wieder mit einem Headset ausgestattet. EPOS hat uns mit dem H6PRO beglückt und wir durften einen Blick auf das neue Headset werfen. Um es vorweg zu nehmen: In diesem Testbericht werdet ihr erfahren warum sich der Kauf lohnt und warum EPOS alles richtig gemacht hat. Die führende Gaming Audiomarke EPOS will seine schon coolen Produkte noch ein Stückchen besser machen und bringt mit dem H6PRO Headset ein Premium-Gaming Headset der nächsten Generation auf den Markt. Es bietet entweder geschlossene oder offene Akustik und basiert dabei auf der mehrfach preisgekrönten GSP 600 Serie. Ein kraftvoller Sound, ein abnehmbarer Mikrofonarm, hochqualitative Materialien und ein hoher Komfort sorgen für Begeisterung. Schon beim Auspacken bemerkt ihr die große Liebe zum Detail. Das H6PRO ist kompatibel zu allen Next-Gen Konsolen sowie für die Nintendo Switch, PC und Mac Geräten.

Wir haben im Test die geschlossene Variante bekommen. Das H6PRO Closed (so der offizielle Name) ist eine Weiterentwicklung der Serien GAMEZERO sowie GSP 600. Die geschlossene Akustik bietet eine leistungsstarke Audioqualität und passive Geräuschunterdrückung. Das hat in unserem Test hervorragend funktioniert. Sobald ihr das H6PRO aufgesetzt habt verschwindet ihr quasi in virtuelle Welten und kriegt von drumherum nix mehr mit. Für die coole geschlossene Akustik sorgen die geschlossenen Hörmuscheln des H6PRO, welche Ablenkungen aus der Umgebung präzise abhalten. So könnt ihr euch voll und ganz auf eure Gaming-Sessions konzentrieren. Die leichte Konstruktion und der bequeme Tragekomfort dank der gepolsterten Kopfbügel sorgt dabei für maximalen Komfort. Die Hörmuscheln sind außerdem zweiachsig-verstellbar und bringen Ohrpolster aus Memory-Schaum mit. Auch nach vielen Stunden zocken sorgen sich nicht für Druckstellen oder weitere Probleme.

Das abnehmbare Lift-to-Mute Mikrofon bringt eine coole Funktion mit sich. Wollt ihr das Mikrofon stummschalten müsst ihr einfach nur den Mikrofonarm anheben. Der praktische, magnetische Mikrofonarm kann aber auch jederzeit abgenommen werden und durch eine elegante Abdeckplatte ersetzt werden. Die Klangqualität des Mikrofons ist überragend und bringt euch kristallklare Stimmen und das Gefühl wenn euer Gesprächspartner direkt neben euch sitzt. Wie schon oben erwähnt ist das H6PRO mit allen System kompatibel. Dafür sorgen die austauschbaren Kabel. Die offene Variante (H6PRO Open) gibt es drei verschiedenen Farben (Sebring Black, Racing Green und Ghost White) und bietet die selben Premium-Produktmerkmale wie die geschlossene Version. Allerdings gibt es einige Unterschiede: So wurde das Headset mit der offenen Akustik für Gaming in einer ruhigen Umgebung entwickelt.

Die ausgereiften Schallwandler liefern dabei natürlich Hi-Fi Audioqualität für ein erstklassiges Klangerlebnis. Besondere Funktion bei der offenen Variante. Die eigene Stimme kann problemlos gehört werden ohne dabei die Mithörfunktion zu aktivieren. So bleibt es jedem Gamer selbst überlassen welche Variante er am Ende besser findet. In unserem Test haben wir die geschlossene Variante probiert und sind (auch wegen des Umfelds) absolut begeistert. Es nimmt euch mit in virtuelle Welten und lässt die Umgebung quasi „verschwinden“. Bei beiden Version lässt sich der Mikrofon-Arm natürlich abnehmen und durch eine Abdeckplatte ersetzen. Das H6PRO gibt es in der geschlossenen Version bereits ab 167,85 € und in der offenen Variante ab 178,90 €. Im Lieferumfang des H6PRO Headset (beide Varianten) sind das GSA 30 PC-Kabel, das GSA 30 Konsolenkabel, 2 x H6PRO-Abdeckung, Sicherheitshinweise und eine Kurzanleitung. Diese empfehlen wir euch auf alle Fälle sorgsam durchzulesen um alle Funktionen besser kennenzulernen und das Headset in seiner vollen Pracht zu nutzen. Manchmal gibt es versteckte Funktionen die beim sofortigen Nutzen nicht so auffallen.

Fazit:

Das H6PRO von EPOS hat uns begeistert und ist unserer Meinung nach eines der besten Premium-Headsets die aktuell auf dem Markt sind. Ein hervorragender Sound, ein geniales Mikrofon sowie der hohe Tragekomfort sorgen für absoluten Spaß beim Spielen. Auch nach stundenlangen Zocken will man das Headset nicht abnehmen. In der bei uns geschlossenen Variante vergisst ihr die Welt drumherum und taucht noch tiefer in die Spielewelten ein. Wir können das H6PRO (egal welche Variante) nur empfehlen.

Wir haben hier noch mal die technischen Daten für euch im Überblick:

Betriebstemperaturbereich 0°C – 40°C Abmessungen Abmessungen 85 mm. + 185 mm. + 190 mm. Produkthöhe 190 mm. mm 116 mm. + 86 mm. + 26 mm. Gewicht 322 gr. Kabellänge 2500 mm. Gewicht 375 gr.

Allgemeine Daten Trageart Headband Farbe Black Gewicht des Headsets 322 gr. Art.-Nr. 1000933 EAN-Nr. 5714708007340 UPC-Nr. 840064407342 Kompatibilität PCSoftphone, PS4, XboxOne, Switch, MacOSX, Mobilephone, PS5, XboxSeriesX Dauerhafte Zuverlässigkeit Garantie 2 Jahre