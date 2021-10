Dune 2 bestätigt – Datum steht auch schon fest

Dune kam bereits dieses Jahr in die Kinos und begeisterte Menschen auf der gesamten Welt. Da der Film nur die erste Hälfte des ersten Buches behandelte, war vorauszusehen, dass ein zweiter Teil zumindest in Betracht gezogen wird. Auch Kinogängern war dies klar, dass am Anfang des Filmes der Titel „Dune: Part One“ zu lesen war. Was aber noch nicht klar war: wird der Film genug einspielen, um einen zweiten Teil zu rechtfertigen? Jetzt kennen wir die Antwort, denn „Dune: Part Two“ wurde nun endlich bestätigt. Der Twitter-Account von Legendary postete Folgendes:

This is only the beginning…

Thank you to those who have experienced @dunemovie so far, and those who are going in the days and weeks ahead. We're excited to continue the journey! pic.twitter.com/mZj68Hnm0A

— Legendary (@Legendary) October 26, 2021