Das Schwarze Auge: Book of Heroes erscheint Anfang Juni

Die Zeit für atemberaubende Abenteuer in den düstersten aventurischen Dungeons ist nah: Das fantastische Koop-Multiplayer-Rollenspiel Das Schwarze Auge: Book of Heroes von Random Potion und Wild River Games erscheint am Dienstag, 9. Juni 2020 für PC zum Preis von 29,99 EUR auf Steam. Zur Feier des Launches bietet Wild River Games zeitlich begrenzt eine limitierte Sonderauflage, die Collector’s Edition, exklusiv bei Amazon an. Darin enthalten sind zwei Steam-Keys, ein Case mit Wendecover, ein 16-seitiges Druckexemplar des Book of Heroes-Comic, ein digitales Artbook sowie der Book of Heroes-Soundtrack als Audio-CD. Die Collector’s Edition kann ab 1. Mai zum Preis von 69,99 EUR auf Amazon vorbestellt werden.

In Das Schwarze Auge: Book of Heroes entwickeln die SpielereigeneHelden mit individueller Hintergrundstory und erleben zahlreiche Abenteuer in Gruppen bis zu vier Spielern auf der Suche nach ihrem Glück. Das Gameplay ist konsequent auf dem Regelwerk des größten deutschen Rollenspiels Das Schwarze Auge aufgebaut und wurde in Zusammenarbeit mit dem Ulisses-Verlag entwickelt. Die Spieler erleben ein fesselndes Abenteuer, das echte Pen&Paper-Atmosphäre aufkommen lässt; und das in dem fantastischen Universum eines der bekanntesten und traditionsreichsten Rollenspiele aller Zeiten.

„Das Schwarze Auge: Book of Heroes hat alles, was ein gutes Rollenspiel ausmacht und es macht einfach Spaß; darauf sind wir sehr stolz”, so Marc Wardenga, Geschäftsführer der Wild River Games GmbH, einer 100-prozentigen Tochter des Telepool-Konzerns. „Durch die intensive Zusammenarbeit mit dem Ulisses-Verlag konnten wir zudem sicherstellen, dass wir der großen Tradition des Schwarzen Auges gerecht werden. Wir sind sicher, dass die Fans das Spiel lieben werden.“

„Uns war vor allem wichtig, ein überzeugendes Multiplayer-Spielerlebnis zu schaffen, das sich wie echtes Pen&Paper anfühlt. Die Welt von Aventurien ist dafür das perfekte Setting, weil sie so reichhaltig ist und uns über alle Maßen inspiriert hat. Wir sind mit dem Ergebnis sehr zufrieden„, so Arto Koistinen, Creative Director beim Entwicklerstudio Random Potion.

Das Schwarze: Book of Heroes | Key-Features

Spannender Multiplayer-Koop-Modus mit bis zu vier Spielern

Singleplayer-Modus mit 8 individuellen Storylines und persönlichen Quests

Authentisches Rollenspielerlebnis durch konsequente Adaption von Pen&Paper-Regeln

Zufällig generierte Abenteuer und Maps; dadurch hoher Wiederspielwert

4 spielbare Spezies: Elfen, Halb-Elfen, Zwerge und Menschen

12 spielbare Professionen, z.B. Meuchelmörder, Söldner, Rondrageweihter, Ritter oder Schwarzmagier

Kampfsystem im Pen&Paper-Stil

Umfangreiche Charakter-Entwicklung mit handgemalten Inrah-Karten

Crafting von Waffen und Ausrüstung

Legendäre und seltene Items

Persönliche Schatzkiste für eigene Gegenstände

Basierend auf dem populären DSA Regelwerk (5. Edition)

Orginalgetreue Weltkarte im aventurischen Mittelreich, ca. 1040 BF

Detailreiches Tutorial für Neueinsteiger

Über Das Schwarze Auge: Book of Heroes

Das Schwarze Auge: Book of Heroes ist ein kooperatives Multiplayer-Rollenspiel für bis zu vier Personen. Das Gameplay und die Erzählung basieren auf dem bekannten Rollenspiel-Klassiker Das Schwarze Auge. Die Spielerinnen und Spieler verabreden sich zu Abenteuern auf zufallsgenerierten Dungeon-Maps, die für schnelle Sessions geeignet sind. Dabei tauchen sie erzählerisch in das beeindruckende Universum eines der bekanntesten und traditionsreichsten Rollenspiele der Welt ein.