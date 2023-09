Under The Waves im Test

Am 28.08.2023 kam das Unterwasserabenteuer Under The Waves auf den Markt und wir haben es für euch getestet. Die Grundstory ist schnell erzählt. In einer alternativen Realität spielen wir den Taucher Stanley Moray, oder wie er lieber im Spiel genannt werden möchte, Stan. Stan arbeitet für UniTrench, welches das größte Bohrunternehmen der Welt ist. Stan ist auf der Flucht vor seiner tragischen Vergangenheit. Nach dem Unfalltod seiner Tochter, floh er sich in die Arbeit auf der Unterwasserstation, welche sich in etwa 500 Metern Tiefe auf dem Grund der Nordsee befindet. Sein einziger Kontakt zur Außenwelt sind der Computer und die Funkverbindung zu seinem Freund und Vorgesetzten Tim. Sein einziger permanenter Ansprechpartner ist der Bordcomputer Mercury. Seine täglichen Aufgaben, bekommt Stan auf einer Aufgabentafel angezeigt. Hier beginnt das eigentliche Abenteuer von Under The Waves .

UNDER THE WAVES IST WAS FÜR SAMMLER UND JÄGER

Es gibt für Stan verschiedene Dinge zu erledigen. Zum Beispiel den Garten von Algen befreien, aber auch die Sicherung und Instandhaltung der Unterwasserstation. Zusätzlich hat man auch noch Nebenmissionen, wie diverse Unterwasserlebewesen zu fotografieren. Sind für einen Tag die Hauptaufgaben erledig beginnt Stans freie Zeit. Hier kann man entweder Dinge craften oder mit dem Mini-Uboot Moon die Umgebung erkunden. Material zum craften, gibt es reichlich. Zum Beispiel Algen, Plastik, Metall oder Elektronik. Die Materialien findet man entweder freischwimmend in der Umgebung oder in Wracks von Schiffen, Flugzeugen oder Hubschraubern, wo man zusätzlich zum Craftingmaterial auch noch diverse Sammelobjekte, wie zum Beispiel eine Gitarre oder einen alten Taucherhelm finden kann. Verschiedene Baupläne gibt es ebenfalls, sie befinden sich in Kisten, welche an verschiedenen Orten im Gebiet zu finden sind.

Hier erkennt man bereits das die Entwickler Parallel Studio und Publisher Quantic Dream mit Under The Waves nicht nur ein atmosphärisch großartiges Unterwasserabenteuer geschaffen haben, sondern auch eins was eine ganz klare Message liefert: Es soll auf die Verschmutzung der Meere und die daraus folgenden Konsequenzen hingewiesen werden. Hierbei werden nicht nur Stans Kommentare verwendet, wenn wir im Meer Plastik zum craften sammeln, sondern auch seine Logbuch- und Tagebucheinträge. Fotografieren wir zu Beispiel in der Mission verschiedene Tiere, wie zum Beispiel einen Blauwal, Riesenhai oder Tintenfisch, werden Einträge erstellt, wie sich Verschmutzung der Meere und – größtenteils illegale – Bejagung auf diese Tiere auswirken. Zusätzlich erkennt man in den Einträgen den sich immer weiter verstärkenden Missmut von Stan gegenüber seinem Arbeitgeber, welcher durch Unfälle bei Ölbohrungen und die Auswirkungen des austretenden Öls auf die Meereswelt entstehen.

EINE WICHTIGE MESSAGE

Zusätzlich taucht in dem Spiel öfter der Name „Surfrider Foundation“ auf. Dies liegt daran, dass die gemeinnützige Umweltschutzorganisation „Surfrider Foudantion Europe“ Partner von Under The Wave ist und mit dieser einzigartigen Partnerschaft Spieler dazu ermutigen möchte, etwas zum Schutz der Ozeane beizutragen. Das Problem der Meeresverschmutzung, wird hier also auf eine neue und einzigartige Weise angesprochen, in dem die Probleme und zum Teil auch die Lösungen, in das Spiel geschehen integriert werden.

FAZIT:

Under The Waves ist ein atmosphärisch großartiges und zum Teil auch ziemlich realgetreues Unterwasserabenteuer, was auf die Verschmutzung und Ausbeutung der Ozeane hinweist und die Gamerwelt auf subtile Art dazu animieren möchte, sich für den Schutz der Ozeane einzusetzen. Leider wird der Spaß durch diverse Elemente ein wenig getrübt. Die Steuerung ist recht gewöhnungsbedürftig, so dass man aufpassen muss, dass man nicht ständig mit der Moon an irgendwelche Felsen stößt, da das U-Boot sonst explodiert.

Zusätzlich sind in einigen Missionen kniffelige Rätsel zu finden, aber 0 Tooltipps. So kann es durchaus sein, dass man an manchen Rätseln so lange seine grauen Zellen anstrengt, bis dem lieben Stan der Sauerstoff ausgeht und man nochmal von vorne beginnen darf. Aber trotz allem ist Under The Waves in erster Linie eins, ein episches Unterwasserabenteuer mit einer klaren und wichtigen Message.

WERTUNG:

8 / 10